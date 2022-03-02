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Общество

В Самаре стартовал национальный конкурс "Краса студенчества России"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 6 марта в Самаре проходит очный этап Национального конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России".

Напомним, что участие в нем принимают четыре жительницы Самарской области.

Обладательница короны и звания "Краса студенчества России" будет объявлена 6 марта.

"Главная задача конкурса "Краса студенчества России" предоставить студенткам вузов и профессиональных образовательных организаций возможность реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Мы выступаем за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. В этом конкурсе для нас особенно важно подчеркнуть роль женщины в российском обществе, в воспитании нравственных ценностей и гражданственности, — поделился председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

56 талантливых девушек из 44 региона России прибыли в Самару, чтобы пройти финальные испытания. На протяжении нескольких дней участницы Национального конкурса красоты и таланта будут проходить различные испытания — это и диктант, и самопрезентация, и творческие визитки, и дефиле.

Оценивать их выступления будет компетентное жюри. В финальном этапе, который состоится 6 марта в МТЛ Арена, примут участие 12 самых талантливых красавиц. 

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта "Пацанки" Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу "Подруги", "Хорошие Новости") Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула "Мисс ООН Земли" Дарья Цыбина и др.

Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" станет тестовым мероприятием для медиаволонтеров, которые примут участие в освещении XXX Юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре 18–24 мая.

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Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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