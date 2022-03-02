В Самаре стартовал национальный конкурс "Краса студенчества России"

С 1 по 6 марта в Самаре проходит очный этап Национального конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России".
Напомним, что участие в нем принимают четыре жительницы Самарской области.
Обладательница короны и звания "Краса студенчества России" будет объявлена 6 марта.
"Главная задача конкурса "Краса студенчества России" предоставить студенткам вузов и профессиональных образовательных организаций возможность реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Мы выступаем за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. В этом конкурсе для нас особенно важно подчеркнуть роль женщины в российском обществе, в воспитании нравственных ценностей и гражданственности, — поделился председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.
56 талантливых девушек из 44 региона России прибыли в Самару, чтобы пройти финальные испытания. На протяжении нескольких дней участницы Национального конкурса красоты и таланта будут проходить различные испытания — это и диктант, и самопрезентация, и творческие визитки, и дефиле.
Оценивать их выступления будет компетентное жюри. В финальном этапе, который состоится 6 марта в МТЛ Арена, примут участие 12 самых талантливых красавиц.
В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта "Пацанки" Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу "Подруги", "Хорошие Новости") Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула "Мисс ООН Земли" Дарья Цыбина и др.
Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" станет тестовым мероприятием для медиаволонтеров, которые примут участие в освещении XXX Юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре 18–24 мая.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа