В Самаре стартовал национальный конкурс "Краса студенчества России"

С 1 по 6 марта в Самаре проходит очный этап Национального конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России".

Напомним, что участие в нем принимают четыре жительницы Самарской области.

Обладательница короны и звания "Краса студенчества России" будет объявлена 6 марта.

"Главная задача конкурса "Краса студенчества России" предоставить студенткам вузов и профессиональных образовательных организаций возможность реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Мы выступаем за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. В этом конкурсе для нас особенно важно подчеркнуть роль женщины в российском обществе, в воспитании нравственных ценностей и гражданственности, — поделился председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

56 талантливых девушек из 44 региона России прибыли в Самару, чтобы пройти финальные испытания. На протяжении нескольких дней участницы Национального конкурса красоты и таланта будут проходить различные испытания — это и диктант, и самопрезентация, и творческие визитки, и дефиле.

Оценивать их выступления будет компетентное жюри. В финальном этапе, который состоится 6 марта в МТЛ Арена, примут участие 12 самых талантливых красавиц.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта "Пацанки" Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу "Подруги", "Хорошие Новости") Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула "Мисс ООН Земли" Дарья Цыбина и др.

Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" станет тестовым мероприятием для медиаволонтеров, которые примут участие в освещении XXX Юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре 18–24 мая.