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Общество

Завершен прием заявок для участия в конкурсном отборе общественных проектов по губернаторскому проекту "СОдействие"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 марта, завершился прием заявок для участия во втором конкурсном отборе общественных проектов на 2022 г. по губернаторскому проекту "СОдействие". За два месяца, начиная с 1 января, в конкурсную комиссию поступило 202 проекта.

Следующий этап — определение победителей конкурсного отбора. До 15 апреля конкурсной комиссией, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 годы, предстоит оценить каждый заявленный проект.

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов. Из бюджета Самарской области за 2017–2021 гг. уже направлено свыше 800 млн руб. В 2022 г. на реализацию программы будет направлено еще 253 млн рублей.

Напомним, что государственная программа Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 годы (Губернаторский проект "СОдействие") направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан.

За все время реализации программы в конкурсную комиссию поступило 1762 общественных инициатив, из которых 202 проекта поступили на рассмотрение конкурсной комиссии к 1 марта 2022 года. Реализация проектов, которые будут определены победителями, состоится в 2022 году.

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