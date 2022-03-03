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Власть и политика

Крупнейшие профсоюзы Самарской области высказались "ZА МИР"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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К акции в поддержку открытого обращения "Вместе с президентом и страной" присоединились члены профсоюзов акционерного общества "Салют" и РКЦ "Прогресс".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Салют" является одним из лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса, на предприятии трудится порядка 2 тыс. человек, РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли с многотысячным штатом сотрудников — более 15 тысяч.

На расширенном заседании профсоюзных комитетов АО "Салют" и РКЦ "Прогресс" было принято единогласное решение общественников предприятий о поддержке открытого обращения общественных и некоммерческих организаций "Вместе с президентом и страной".

"Хочется, чтобы Владимир Владимирович Путин скорее произнес слова, что специальная операция успешно закончена и наши солдаты возвращаются домой", — отметил председатель первичной профсоюзной общественной организации акционерного общества "Салют" Максим Гнедков.

Напомним, первые подписи в поддержку открытого обращения "Вместе с президентом и страной" от общественных и некоммерческих организаций Самарской области были поставлены 28 февраля. Буквально в течение нескольких часов согласие в поддержку обращения высказали порядка 80 НКО, к первым числам марта эта цифра превысила 550 подписей.

На заседании Общественной палаты Самарской области в понедельник, 28 февраля, губернатор Дмитрий Азаров выразил надежду, что общественники и НКО объединятся в это непростое время. "Сегодня, как никогда, нужна консолидация общества, понимая, перед какими вызовами стоит наше государство", — подчеркнул глава региона.

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