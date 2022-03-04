В "РКС-Самара" состоялся итоговый Штаб по благоустройству за 2021 год

"РКС-Самара" — ресурсоснабжающее предприятие, открытое для любого конструктивного взаимодействия. Каждую неделю на Луначарского, 56 собирается Штаб по благоустройству, куда приглашаются представители районных администраций, УК и ТСЖ, активные жители, чтобы в оперативном порядке решить вопросы земляных вскрытий и ограждений, установки детских и игровых площадок на инженерных коммуникациях, открытых колодцев и другие проблемные темы.
В минувший четверг состоялся итоговый, годовой, Штаб по благоустройству "РКС-Самара". На нем присутствовали представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, администрации г. о. Самара, муниципальных предприятий, руководители районных администраций и представители подрядных организаций.
И.о. заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов и первый заместитель главы г. о. Самара Владимир Василенко положительно отозвались о работе предприятия в сфере благоустройства. "Есть еще нерешенные вопросы, их достаточно. Но мы видим, как много предприятие делает, в том числе и по благоустройству. Проводя аварийно-восстановительные ремонты, реализуя масштабные инвестиционные проекты, они не забывают и о культуре работ", — сказал Владимир Василенко.
Не первый год сотрудники предприятия отвечают за состояние территорий около фонтана на Галактионовской, на улице Подшипниковой и Ленинской, благоустраивают колодцы в газонах, строго следят за состоянием ограждений около мест проведения работ.
"Благоустройство — это наша ответственность перед жителями Самары, — отметил главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Устраняя технологические отказы на сетях водоснабжения и водоотведения, мы вынуждены проводить земляные работы. И наша задача — минимизировать неудобства, обеспечить безопасность и комфорт городской среды, повышать культуру производства".
В ходе торжественного мероприятия ресурсники поблагодарили подрядчиков — дорожные предприятия, которые убирают наледь после устранения технологических отказов, заделывают вскрытия на автомобильных и пешеходных дорогах города. Отличившимся работникам вручили благодарственные письма и подарки.
Также приглашенные могли посмотреть изобретения "РКС-Самара" в сфере благоустройства: различные виды ограждений, информационные таблички, мостки для мест проведения ремонтных работ. Заседания Штаба по благоустройству по-прежнему будут проходить в "РКС-Самара" каждый четверг в 14.00.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается