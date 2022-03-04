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ЖКХ и благоустройство Общество

В "РКС-Самара" состоялся итоговый Штаб по благоустройству за 2021 год

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" — ресурсоснабжающее предприятие, открытое для любого конструктивного взаимодействия. Каждую неделю на Луначарского, 56 собирается Штаб по благоустройству, куда приглашаются представители районных администраций, УК и ТСЖ, активные жители, чтобы в оперативном порядке решить вопросы земляных вскрытий и ограждений, установки детских и игровых площадок на инженерных коммуникациях, открытых колодцев и другие проблемные темы.

В минувший четверг состоялся итоговый, годовой, Штаб по благоустройству "РКС-Самара". На нем присутствовали представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, администрации г. о. Самара, муниципальных предприятий, руководители районных администраций и представители подрядных организаций.

И.о. заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов и первый заместитель главы г. о. Самара Владимир Василенко положительно отозвались о работе предприятия в сфере благоустройства. "Есть еще нерешенные вопросы, их достаточно. Но мы видим, как много предприятие делает, в том числе и по благоустройству. Проводя аварийно-восстановительные ремонты, реализуя масштабные инвестиционные проекты, они не забывают и о культуре работ", — сказал Владимир Василенко.

Не первый год сотрудники предприятия отвечают за состояние территорий около фонтана на Галактионовской, на улице Подшипниковой и Ленинской, благоустраивают колодцы в газонах, строго следят за состоянием ограждений около мест проведения работ.

"Благоустройство — это наша ответственность перед жителями Самары, — отметил главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Устраняя технологические отказы на сетях водоснабжения и водоотведения, мы вынуждены проводить земляные работы. И наша задача — минимизировать неудобства, обеспечить безопасность и комфорт городской среды, повышать культуру производства".

В ходе торжественного мероприятия ресурсники поблагодарили подрядчиков — дорожные предприятия, которые убирают наледь после устранения технологических отказов, заделывают вскрытия на автомобильных и пешеходных дорогах города. Отличившимся работникам вручили благодарственные письма и подарки.

Также приглашенные могли посмотреть изобретения "РКС-Самара" в сфере благоустройства: различные виды ограждений, информационные таблички, мостки для мест проведения ремонтных работ. Заседания Штаба по благоустройству по-прежнему будут проходить в "РКС-Самара" каждый четверг в 14.00.

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