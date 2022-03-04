Для ЖК "Исторический квартал" ищут нового инвестора

Фонд развития территорий вынесет на торги площадку ЖК "Исторический квартал" в Ленинском районе Самары для поиска соинвестора.
Напомним, жилой комплекс из 11 секций в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей и Красноармейской строят с 2005 года. Последним застройщиком выступало ООО "Меридиан", но сейчас оно проходит процедуру банкротства.
В ноябре минстрой заявил о выплате денежной компенсации, которую получат обманутые дольщики нескольких проблемных объектов, в том числе "Меридиана". Однако сумма возмещения не устроила многих соинвесторов.
Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства пытается в суде забрать участок под восьмой и девятой секциями ЖК. Одновременно Фонд развития территорий анонсировал планы выставить на торги проект по достройке квартала. Инвестору предлагаются четыре земельных участка общей площадью 8,9 тыс. кв. метров. В характеристиках незавершенного объекта указано, что площадь строительства составляет 13,7 тыс. кв. м, из них жилая - 9,2 тыс. кв. метров. Места под парковку не предусмотрены.
Потенциальному инвестору предлагаются две формы реализации проекта: аукцион, где предметом торгов будет площадь помещений, которые по завершении строительства застройщик обязуется передать Фонду, или заключение договора купли-продажи прав на земельный участок и объект незавершенного строительства.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍