Для ЖК "Исторический квартал" ищут нового инвестора

Фонд развития территорий вынесет на торги площадку ЖК "Исторический квартал" в Ленинском районе Самары для поиска соинвестора.

Напомним, жилой комплекс из 11 секций в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей и Красноармейской строят с 2005 года. Последним застройщиком выступало ООО "Меридиан", но сейчас оно проходит процедуру банкротства.

В ноябре минстрой заявил о выплате денежной компенсации, которую получат обманутые дольщики нескольких проблемных объектов, в том числе "Меридиана". Однако сумма возмещения не устроила многих соинвесторов.

Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства пытается в суде забрать участок под восьмой и девятой секциями ЖК. Одновременно Фонд развития территорий анонсировал планы выставить на торги проект по достройке квартала. Инвестору предлагаются четыре земельных участка общей площадью 8,9 тыс. кв. метров. В характеристиках незавершенного объекта указано, что площадь строительства составляет 13,7 тыс. кв. м, из них жилая - 9,2 тыс. кв. метров. Места под парковку не предусмотрены.

Потенциальному инвестору предлагаются две формы реализации проекта: аукцион, где предметом торгов будет площадь помещений, которые по завершении строительства застройщик обязуется передать Фонду, или заключение договора купли-продажи прав на земельный участок и объект незавершенного строительства.