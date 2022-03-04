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Строительство Строительство и недвижимость

Для ЖК "Исторический квартал" ищут нового инвестора

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд развития территорий вынесет на торги площадку ЖК "Исторический квартал" в Ленинском районе Самары для поиска соинвестора.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, жилой комплекс из 11 секций в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей и Красноармейской строят с 2005 года. Последним застройщиком выступало ООО "Меридиан", но сейчас оно проходит процедуру банкротства.

В ноябре минстрой заявил о выплате денежной компенсации, которую получат обманутые дольщики нескольких проблемных объектов, в том числе "Меридиана". Однако сумма возмещения не устроила многих соинвесторов.

Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства пытается в суде забрать участок под восьмой и девятой секциями ЖК. Одновременно Фонд развития территорий анонсировал планы выставить на торги проект по достройке квартала. Инвестору предлагаются четыре земельных участка общей площадью 8,9 тыс. кв. метров. В характеристиках незавершенного объекта указано, что площадь строительства составляет 13,7 тыс. кв. м, из них жилая - 9,2 тыс. кв. метров. Места под парковку не предусмотрены.

Потенциальному инвестору предлагаются две формы реализации проекта: аукцион, где предметом торгов будет площадь помещений, которые по завершении строительства застройщик обязуется передать Фонду, или заключение договора купли-продажи прав на земельный участок и объект незавершенного строительства.

Гид потребителя

Последние комментарии

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W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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