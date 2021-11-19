Самарцы выступили против расширения площади застройки исторического квартала компанией "Меридиан"

Итоги публичных слушаний, прошедших в Самаре 15 ноября, опубликованы на сайте городской администрации.

Одним из проектов, рассмотренных на публичных слушаниях, стало заявление ООО "Меридиан". Строительная компания, которая возводит многоэтажную жилую застройку в границах ул. Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейской и Ленинской в Ленинском районе, просила предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования еще нескольких земельных участков площадью 225 кв м, 222,5 кв м, 185,1 кв м.

Согласно данным публичной кадастровой карты, на указанных участках располагаются "индивидуальные жилые дома с приусадебным участком". Таким образом, застройщик планировал увеличить территорию под возведение высоток с 8133,2 кв м до 8 765 кв метров.

Однако на публичных слушаниях новый проект вызвал разногласия. В частности, председатель ТСЖ "Материк Сервис" В. Овсянников отметил, что члены ТСЖ не против достройки секций, но только при соблюдении первоначального проекта.

"Мы хотим, чтобы перед началом строительства размеры строительной площадки были сокращены как минимум вдвое. После завершения запланированного строительства — поэтапно завершить строительство восьмой и девятой очередей, чтобы ввод в эксплуатацию был осуществлен постепенно", — выразил он мнение присутствующих.

Кроме того, председатель ТСЖ выразил обеспокоенность по поводу нарушения транспортного потока и возможного "визуального урона", который понесет историческая часть города после завершения строительства высоток.

"Есть предложение: достроить запроектированные секции строго по первичному проекту, а на территории рядом организовать гуманитарный, просветительский, спортивный центры", — сообщил Овсянников. Кроме того, он выдвинул инициативу совместно с депутатом Самарской губдумы Романом Балтером принять участие в заседании Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ при главе Самары "для принятия решения по рассматриваемому вопросу".

В письменной форме в самарский департамент градостроительства поступило 17 отрицательных мнений и одно положительное. Также письменно в департамент поступили коллективные обращения от 342 участников ТСЖ "Материк Сервис", выражающие согласие с завершением строительства и сдачи в эксплуатацию "8 секции не выше 16-ти этажей, строительства 9 секции не выше 7ми этажей и возражением относительно застройки в границах исторического поселения".

Кроме того, против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков письменно высказались шесть конкурсных кредиторов ООО "Меридиан". Кроме того, было составлено коллективное обращение конкурсных кредиторов компании.

Напомним, строительство 11 секций жилого комплекса "Исторический квартал" в Самаре началось в 2005 году. Объект расположен в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей и Красноармейской, возводило его ООО "Материк". Справиться с обязательствами компания, подконтрольная Галине Бубновой, не смогла. Сроки сдачи первой очереди несколько раз переносились, а летом 2013 г. "Материк" передал площадку другому инвестору.

ООО "Балтийский меридиан плюс" должно было достроить вторую (4-7 секции) и третью (8-11 секции) очереди ЖК. Сам "Материк" начал банкротиться. С октября 2015 г. работы на стройплощадке остановились. В марте 2016 г. банкротство добралось до стадии конкурсного производства. В начале декабря 2019 в отношении компании запустили процедуру банкротства.

По данным минстроя, ЖК, возводимый ООО "Меридиан", относится к проблемным объектам жилищного строительства на территории исторического поселения и имеет 120 дольщиков.

16 ноября минстрой заявил о выплате денежной компенсации, которую получат обманутые дольщики нескольких проблемных объектов. В том числе — объектов застройщика ООО "Меридиан".