Минздрав Самарской области: Ситуация с лекарствами в регионе стабильная

В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов, и об ограничениях поставок из-за рубежа никаких заявлений не поступало. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил на совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Минздрав Самарской области прокомментировал ситуацию с наличием лекарств в регионе.
Как заявил министр, в части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств.
"По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", - отметил Михаил Мурашко.
В Самарской области, по информации регионального минздрава, дефицита конкретных наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинской техники в аптеках нет.
Все лекарства, находящиеся в обороте на территории РФ прошли государственную регистрацию, их эффективность и безопасность подтверждена. Специалисты министерства здравоохранения Самарской области напоминают, что в случае индивидуальной непереносимости или неэффективности необходимо обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии и ни в коем случае не использовать лекарственные препараты с истекшим сроком годности.
Также в минздраве напомнили, что за ценами в аптеках следит региональный департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области. За ассортимент и цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты отвечает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
На сегодняшний день ситуация с лекарствами в регионе стабильная, поэтому нет никакой необходимости приобретать таблетки про запас, сообщили в минздраве Самарской области.
Что касается ситуации в стране, то для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Она будет постоянно мониторить ситуацию и оперативно решать вопросы, связанные с лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.