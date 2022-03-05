Минздрав Самарской области: Ситуация с лекарствами в регионе стабильная

В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов, и об ограничениях поставок из-за рубежа никаких заявлений не поступало. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил на совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Минздрав Самарской области прокомментировал ситуацию с наличием лекарств в регионе.

Как заявил министр, в части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств.

"По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", - отметил Михаил Мурашко.

В Самарской области, по информации регионального минздрава, дефицита конкретных наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинской техники в аптеках нет.

Все лекарства, находящиеся в обороте на территории РФ прошли государственную регистрацию, их эффективность и безопасность подтверждена. Специалисты министерства здравоохранения Самарской области напоминают, что в случае индивидуальной непереносимости или неэффективности необходимо обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии и ни в коем случае не использовать лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

Также в минздраве напомнили, что за ценами в аптеках следит региональный департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области. За ассортимент и цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты отвечает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

На сегодняшний день ситуация с лекарствами в регионе стабильная, поэтому нет никакой необходимости приобретать таблетки про запас, сообщили в минздраве Самарской области.

Что касается ситуации в стране, то для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Она будет постоянно мониторить ситуацию и оперативно решать вопросы, связанные с лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.