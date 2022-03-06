Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Кинель-Черкасском районе

В субботу, 5 марта, около 19:00 на 107-м километре трассы "Самара-Бугуруслан" в Кинель-Черкассуом районе, по предварительным данным, произошло столкновение встречных легковых автомобилей Kia и Peugeot. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры автомобиля Peugeot: женщина и семилетний ребенок. Все они доставлены в лечебное учреждение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.