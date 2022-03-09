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Общество

В Самаре состоится первый концерт студенческого творчества "Веснушка-2022"

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 марта, в 17:00 в Колледже Самарского государственного технического университета состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области "Веснушка — 2022".

Программу откроют в этом году студенты Колледжа при СамГТУ. На "Веснушке" команде предстоит выступить впервые.

Студенты профессиональных организаций занимаются подготовкой и организацией концертов в рамках фестиваля "Веснушка — 2022" и представляют их на оценку компетентного жюри. В этом году они смогут показать свое мастерство не только в классических направлениях, но и новых номинациях: в инструментальном жанре, направлениях мода и медиа. Традиционно запланированы несколько конкурсных дней, в течение которых студенты смогут представить жюри творческие номера, которые не были показаны в рамках концертной программы их ссуза.

Новшеством фестиваля в этом году станет допуск к участию студентов творческих специальностей в профильных направлениях.

В 2022 г. на фестивале выступят более 50 профессиональных образовательных организаций, из них представят жюри свои концертные программы 21 колледж Самары и Самарской области, в том числе учреждения из Тольятти, Нефтегорска и Отрадного. Студенты более 30 образовательных организаций примут участие в конкурсных днях по направлениям фестиваля.

По итогам концертных программ и конкурсных дней жюри выберут самые лучшие номера, которые войдут в программу гала-концерта фестиваля, который с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций.

Как отмечают организаторы, это отличная возможность для участников "Веснушки" попасть на юбилейную "Российскую студенческую весну" для студентов профессиональных образовательных организаций в Челябинске.

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