Вскрытие малых рек Самарской области в этом году ожидается в конце марта - начале апреля

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Совещание началось с обсуждения вопроса, касающегося обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году. Председатель областного правительства отметил, что в последние несколько лет паводок проходил относительно спокойно, но сегодня ситуация более тревожная.

Виктор Кудряшов поручил главам городов и районов в 10-дневный срок направить в адрес департамента общественной безопасности письменные отчеты об исполнении протокольных поручений паводковой комиссии.

О гидрометеорологической обстановке на территории Самарской области по состоянию на начало марта доложил начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов.

Он отметил, что при интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка, Чагра. Вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта - начале первой декады апреля.

Запасы воды в снеге в бассейнах рек на 5 марта составляют от 132 до 167% (в прошлом году 96-141%). Глубина промерзания почвы в среднем по области - 27 см при норме 82 см. В соответствии с прогнозом максимальных уровней весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов в 15 районах области. Следует учесть, что предупреждение составлено по верхней границе прогноза.

В паводковый период будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в реках на территориях населенных пунктов и потенциально опасных гидротехнических сооружений, а также бесхозяйных ГТС, уровень безопасности которых по результатам проведенного обследования оценивается как пониженный. Кроме того, создаются аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций.