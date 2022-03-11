16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации Вскрытие малых рек Самарской области в этом году ожидается в конце марта - начале апреля В Самарской области продолжается строительство важнейших объектов социальной сферы Начаты строительно-монтажные работы по выносу инженерных сетей будущей станции метро "Театральная" С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Облправительство Власть и политика

Вскрытие малых рек Самарской области в этом году ожидается в конце марта - начале апреля

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 240
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Совещание началось с обсуждения вопроса, касающегося обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году. Председатель областного правительства отметил, что в последние несколько лет паводок проходил относительно спокойно, но сегодня ситуация более тревожная.

Виктор Кудряшов поручил главам городов и районов в 10-дневный срок направить в адрес департамента общественной безопасности письменные отчеты об исполнении протокольных поручений паводковой комиссии.

О гидрометеорологической обстановке на территории Самарской области по состоянию на начало марта доложил начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов.

Он отметил, что при интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка, Чагра. Вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта - начале первой декады апреля.

Запасы воды в снеге в бассейнах рек на 5 марта составляют от 132 до 167% (в прошлом году 96-141%). Глубина промерзания почвы в среднем по области - 27 см при норме 82 см. В соответствии с прогнозом максимальных уровней весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов в 15 районах области. Следует учесть, что предупреждение составлено по верхней границе прогноза.

В паводковый период будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в реках на территориях населенных пунктов и потенциально опасных гидротехнических сооружений, а также бесхозяйных ГТС, уровень безопасности которых по результатам проведенного обследования оценивается как пониженный. Кроме того, создаются аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3