Вскрытие малых рек Самарской области в этом году ожидается в конце марта - начале апреля

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Совещание началось с обсуждения вопроса, касающегося обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году. Председатель областного правительства отметил, что в последние несколько лет паводок проходил относительно спокойно, но сегодня ситуация более тревожная.
Виктор Кудряшов поручил главам городов и районов в 10-дневный срок направить в адрес департамента общественной безопасности письменные отчеты об исполнении протокольных поручений паводковой комиссии.
О гидрометеорологической обстановке на территории Самарской области по состоянию на начало марта доложил начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов.
Он отметил, что при интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка, Чагра. Вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта - начале первой декады апреля.
Запасы воды в снеге в бассейнах рек на 5 марта составляют от 132 до 167% (в прошлом году 96-141%). Глубина промерзания почвы в среднем по области - 27 см при норме 82 см. В соответствии с прогнозом максимальных уровней весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов в 15 районах области. Следует учесть, что предупреждение составлено по верхней границе прогноза.
В паводковый период будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в реках на территориях населенных пунктов и потенциально опасных гидротехнических сооружений, а также бесхозяйных ГТС, уровень безопасности которых по результатам проведенного обследования оценивается как пониженный. Кроме того, создаются аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.