Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов

В пятницу, 11 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с представителями производителей строительных материалов Самарской области. В совещании также приняли участие заместитель председателя регионального правительства Наталья Катина, руководители профильных министерств.

В целях недопущения необоснованного роста цен на строительные материалы по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина министерство строительства Самарской области в еженедельном режиме осуществляет мониторинг цен.

Безусловно, цены на строительные материалы формируются исходя в том числе и из мировых тенденций. Удорожанию строительных материалов способствует также их дефицит. На увеличение себестоимости продукции для строительства влияют и тарифы на энергоносители.

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов: "В связи с ситуацией в стране федеральное правительство, руководство Самарской области сейчас фактически в штабном режиме решают большое количество задач, связанных с обеспечением устойчивости функционирования экономики. На федеральном и региональном уровнях принято много решений по поддержке экономики. В целом ситуация на промышленных предприятиях, на потребительском рынке остается стабильной. У предприятий есть достаточный запас прочности, многие из них буквально за неделю обновили связи с зарубежными контрагентами из дружественных стран. Очень активно идут процессы импортозамещения. И в целом уже сегодня можно сказать, что экономика будет развиваться стабильно. Это результат нашего тесного взаимодействия с руководством предприятий из разных сфер деятельности и тех мер поддержки, которые появляются каждый день. В то же время сегодня мы фиксируем один из очень серьезных факторов риска, который может повлиять на темпы развития экономики и ее устойчивость. Это рост стоимости стройматериалов. Цель сегодняшнего совещания - получить от вас обратную связь, понять, как мы можем помочь".

Руководители организаций, производящих строительные материалы, на совещании в правительстве региона назвали разные причины изменения цен, в том числе наличие импортной составляющей в себестоимости стройматериалов, нестабильный курс валют, рост тарифов на энергоносители, возврат инвестиций, привлеченных при приобретении импортного оборудования, обслуживания кредитов и т.д. В то же время на совещании прозвучало, что резкий скачок цен в ряде случаев может быть вызван причинами, которые нельзя назвать объективными, - следование рынку, спекуляции.

"Антимонопольная служба разбирается в возможных сговорах между различными производителями, и это внимание, безусловно, будет усилено. Спекулятивные факторы будут очень жестко пресекаться, это касается не только нашего региона, но и страны в целом. Сейчас крайне важно сдержать необоснованное повышение цен", - отметил председатель областного правительства.

Представители производителей строительных материалов рассказали о проблемах, с которыми они сегодня столкнулись. Среди них необходимость поиска аналогов импортного сырья и оборудования, изменение условий взаиморасчетов между организациями. Предприятиям, чья работа связана с сезонностью и в несезон они привлекают кредитные средства, сегодня это сделать сложнее.

"Мы поднимем вопрос о субсидировании процентных ставок. Кроме того, на федеральном уровне принято решение, позволяющее защитить системообразующие предприятия федерального уровня от колебаний процентных ставок", - сказал Виктор Кудряшов. Он также сообщил, что в настоящее время пересматриваются критерии отбора в перечень системообразующих предприятий, имеющих доступ к льготным кредитным ресурсам, в сторону расширения.

"Надо отметить, что строительная отрасль - один из ведущих драйверов экономики страны и основной потребитель строительных материалов. При снижении темпов потребления будет наблюдаться и стагнация в реализации основных строительных материалов у самих производителей и остальных трейдеров", - подчеркнул министр строительства региона Николай Плаксин. Он рекомендовал всем производителям стройматериалов сообщать о росте цен на строительное сырье, эти вопросы взяла на контроль антимонопольная служба.

Правительством РФ подготовлен антикризисный план поддержки строительной отрасли. В первую очередь это касается подрядчиков, участвующих в национальных проектах. Кроме того, продолжается разработка мероприятий по поддержке отечественного производителя. Сегодня важнейшей задачей является принятие грамотных рыночных решений, направленных на стабилизацию цен в строительстве, которые позволят не допустить спада объемов строительства, достигнуть целей национальных проектов и государственных программ. Необходимо найти баланс, сформировать максимально комфортные решения для развития рынка и отрасли, войти в открытый диалог со всеми заинтересованными участниками - производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями.