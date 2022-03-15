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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: "Торможения в реализации национальных проектов быть не должно"

САМАРА.15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, ход реализации национальных проектов, итоги работы системы "Инцидент-менеджмент" в феврале текущего года.

Виктор Кудряшов поручил всем профильным министерствам ускорить подготовку проектно-сметной документации, заключение контрактов и прохождение экспертизы по капитальным объектам, которые планируется построить в рамках национальных проектов.

"Никакого торможения в реализации национальных проектов быть не должно, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Мы должны организовать размещение государственного муниципального заказа в запланированном объеме. Прошу министерства ускорить эту работу. Там, где есть объекты капитального строительства, прошу обеспечить выход на торги с учетом новых смет, которые должны пройти повторную экспертизу".

Председатель регионального правительства отметил, что уже "на выходе" нормативный акт, который значительно упрощает работу по господрядам. Это одна из мер, которая призвана значительно упростить и ускорить работу по исполнению госконтрактов в условиях введения западных санкций.

"Готовится к подписанию постановление правительства Самарской области о порядке заключения контрактов с единственным поставщиком. Федеральное правительство дало нам право принимать такие решения. Мы совершенно точно не будет этим правом злоупотреблять. Все решения о заключении контракта с единственным поставщиком будут приниматься либо на основании обсуждения на заседании правительства, либо на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики. Эту норму можно будет применить в отношении контрактов по организации питания в школах, приобретения квартир для детей-сирот, закупки медицинского оборудования", - сказал глава областного кабмина.

На оперативном совещании обсудили итоги работы системы "Инцидент-менеджмент", которая позволяет отслеживать и оперативно реагировать на обращения и жалобы жителей в соцсетях.
В прошлом месяце система зафиксировала 18 тысяч обращений - по каждой из них были оперативно даны ответы и разъяснения, приняты меры реагирования. Больше всего сигналов от граждан было связано с обильными февральскими снегопадами и работой дорожных служб.

"Коллеги, сейчас работа системы "Инцидент-менеджмент" и своевременное реагирование на обращения особенно важны. Прошу глубоко разбираться в каждой ситуации, искать и находить решение проблем. Люди должны получать подробную информацию и конкретную помощь, для этого мы с вами и работаем", - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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