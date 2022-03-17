СВГК исполнила обязательства по социальной газификации по 970 договорам

К середине марта Средневолжская газовая компания (СВГК) получила более восьми тысяч заявок на газификацию по программе подведения газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.
Часть из них была отклонена по объективным причинам, сообщает пресс-служба компании. Где-то был представлен неполный комплект документов, где-то выявлено несоответствие критериям догазификации, некоторые заявки дублировали ранее направленные.
В работу на сегодня принято уже более 4,1 тысячи заявок. Заключено свыше 2,8 тысячи договоров о подключении. По 970 договорам обязательства СВГК по социальной газификации исполнены. Остальные находятся в работе.
Напомним, в соответствии с постановлением правительства №1547 на участие в программе социальной газификации могут рассчитывать жители уже газифицированных населенных пунктов, чьи домовладения принадлежат им на праве собственности (или на ином предусмотренном законом праве) и кто намеревается использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с профессиональной деятельностью.
Газификация внутри границ земельного участка (проектирование, монтаж газопроводов по участку и по дому, закупка и монтаж газопотребляющего оборудования, устройство системы вентиляции и системы отопления) производится при этом за счет средств заявителя.
Региональный оператор газификации - ООО "СВГК" - продолжает прием заявок и рекомендует потенциальным участникам программы подавать свои заявки на сайте Единого оператора газификации https://connectgas.ru/ или через личный кабинет на сайте Средневолжской газовой компании https://lk.svgk.ru/login.
Кроме того, с заявкой на социальную газификацию можно обратиться лично в территориальный центр техприсоединения (ЦТП), в свой территориальный центр обслуживания клиентов (ЦОК) или офис ООО "СВГК" в Региональном центре обслуживания потребителей в Самаре.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается