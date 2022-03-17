СВГК исполнила обязательства по социальной газификации по 970 договорам

К середине марта Средневолжская газовая компания (СВГК) получила более восьми тысяч заявок на газификацию по программе подведения газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

Часть из них была отклонена по объективным причинам, сообщает пресс-служба компании. Где-то был представлен неполный комплект документов, где-то выявлено несоответствие критериям догазификации, некоторые заявки дублировали ранее направленные.

В работу на сегодня принято уже более 4,1 тысячи заявок. Заключено свыше 2,8 тысячи договоров о подключении. По 970 договорам обязательства СВГК по социальной газификации исполнены. Остальные находятся в работе.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства №1547 на участие в программе социальной газификации могут рассчитывать жители уже газифицированных населенных пунктов, чьи домовладения принадлежат им на праве собственности (или на ином предусмотренном законом праве) и кто намеревается использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с профессиональной деятельностью.

Газификация внутри границ земельного участка (проектирование, монтаж газопроводов по участку и по дому, закупка и монтаж газопотребляющего оборудования, устройство системы вентиляции и системы отопления) производится при этом за счет средств заявителя.

Региональный оператор газификации - ООО "СВГК" - продолжает прием заявок и рекомендует потенциальным участникам программы подавать свои заявки на сайте Единого оператора газификации https://connectgas.ru/ или через личный кабинет на сайте Средневолжской газовой компании https://lk.svgk.ru/login.

Кроме того, с заявкой на социальную газификацию можно обратиться лично в территориальный центр техприсоединения (ЦТП), в свой территориальный центр обслуживания клиентов (ЦОК) или офис ООО "СВГК" в Региональном центре обслуживания потребителей в Самаре.