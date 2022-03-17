16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СВГК исполнила обязательства по социальной газификации по 970 договорам В Общественной палате региона обсудили преимущества оплаты тепла по факту "РКС-Самара" напоминает, как можно заплатить за воду и канализацию без комиссии РКС сообщили о плановых отключениях холодной воды в Самаре Месячник по благоустройству в Самаре начнется 1 апреля

ЖКХ и благоустройство Общество

СВГК исполнила обязательства по социальной газификации по 970 договорам

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К середине марта Средневолжская газовая компания (СВГК) получила более восьми тысяч заявок на газификацию по программе подведения газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

Фото: предоставлено компанией

Часть из них была отклонена по объективным причинам, сообщает пресс-служба компании. Где-то был представлен неполный комплект документов, где-то выявлено несоответствие критериям догазификации, некоторые заявки дублировали ранее направленные.

В работу на сегодня принято уже более 4,1 тысячи заявок. Заключено свыше 2,8 тысячи договоров о подключении. По 970 договорам обязательства СВГК по социальной газификации исполнены. Остальные находятся в работе.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства №1547 на участие в программе социальной газификации могут рассчитывать жители уже газифицированных населенных пунктов, чьи домовладения принадлежат им на праве собственности (или на ином предусмотренном законом праве) и кто намеревается использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с профессиональной деятельностью.

Газификация внутри границ земельного участка (проектирование, монтаж газопроводов по участку и по дому, закупка и монтаж газопотребляющего оборудования, устройство системы вентиляции и системы отопления) производится при этом за счет средств заявителя.

Региональный оператор газификации - ООО "СВГК" - продолжает прием заявок и рекомендует потенциальным участникам программы подавать свои заявки на сайте Единого оператора газификации https://connectgas.ru/ или через личный кабинет на сайте Средневолжской газовой компании https://lk.svgk.ru/login.

Кроме того, с заявкой на социальную газификацию можно обратиться лично в территориальный центр техприсоединения (ЦТП), в свой территориальный центр обслуживания клиентов (ЦОК) или офис ООО "СВГК" в Региональном центре обслуживания потребителей в Самаре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3