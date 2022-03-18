Верховный суд Татарстана согласился с возвращением уголовного дела Александра Швидака в прокуратуру

В пятницу, 18 марта, Верховный суд Республики Татарстан оставил без изменения постановление Московского райсуда Казани о возвращении уголовного дела Александра Швидака в прокуратуру. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он украл деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа между организацией и физлицом (собой). Ущерб составил 60,8 млн рублей.
Сначала уголовное дело отправили в Октябрьский районный суд Самары. Но 10 сентября судья решил передать его в Московский районный суд Казани. 17 января казанский судья Дмитрий Игонин на предварительном слушании решил вернуть дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушением.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Верховном суде Республики Татарстан, жалобу на постановление суда первой инстанции подали и прокурор, и адвокат.
18 марта Верховный суд Татарстана оставил постановление Московского райсуда без изменения.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы