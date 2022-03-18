Верховный суд Татарстана согласился с возвращением уголовного дела Александра Швидака в прокуратуру

В пятницу, 18 марта, Верховный суд Республики Татарстан оставил без изменения постановление Московского райсуда Казани о возвращении уголовного дела Александра Швидака в прокуратуру. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он украл деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа между организацией и физлицом (собой). Ущерб составил 60,8 млн рублей.

Сначала уголовное дело отправили в Октябрьский районный суд Самары. Но 10 сентября судья решил передать его в Московский районный суд Казани. 17 января казанский судья Дмитрий Игонин на предварительном слушании решил вернуть дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушением.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Верховном суде Республики Татарстан, жалобу на постановление суда первой инстанции подали и прокурор, и адвокат.

18 марта Верховный суд Татарстана оставил постановление Московского райсуда без изменения.