В региональном правительстве обсудили меры поддержки занятости

В понедельник, 21 марта, на заседании штаба по повышению устойчивости экономики в Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова обсудили ситуацию на рынке труда и федеральные меры поддержки занятости населения.
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина. Она сообщила, что численность зарегистрированных безработных за последнюю неделю практически не изменилась и на сегодня составляет 11,6 тыс. безработных. При этом количество открытых вакансий - 41,9 тыс. единиц, оно значительно - в 3,6 раза - превышает число состоящих на учете безработных.
Наряду с тем, в состоянии "скрытой безработицы" по причине простоя или перехода на неполный рабочий день к текущему моменту находится более 15 тыс. человек, половина из них - сотрудники АвтоВАЗа. В первую очередь из-за несправедливо объявленных недружественными странами санкций и продолжительного полупроводникового кризиса пострадала автомобильная отрасль - не только самарский автогигант, но и другие предприятия, чья деятельность связана с поставками электронных компонентов. Также из-за приостановки деятельности в простое находятся 1,6 тыс. сотрудников "Макдональдса".
Губернатор поручил уточнить состав трудовых коллективов, которые находятся в простое либо на частичной занятости (их возраст, образование, потребность в профессиональной переподготовке), для того, чтобы оперативно организовать для них временные рабочие места и возможность заработка.
Ирина Никишина заверила, что ситуация на рынке труда постоянно отслеживается: проводится ежедневный оперативный мониторинг состояния рынка труда. Специалистами службы занятости осуществляется постоянное взаимодействие с сотрудниками кадровых служб работодателей.
Напомним, правительством РФ было принято решение о выделении более 700 миллионов на поддержку занятости в Самарской области из федерального бюджета. Эти средства пойдут на организацию временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован в службе занятости, а также на дополнительное профессиональное обучение сотрудников предприятий. Министр труда, занятости и миграционной политики региона сообщила, что уже начата работа со всеми предприятиями, где будут организованы временные рабочие места и будет проводиться переобучение специалистов.
Также 16 марта межведомственной комиссией по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения был утвержден план мероприятий по сохранению уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер на 2022 год.
Он включает в себя мероприятия по содействию в трудоустройстве безработным и ищущим работу с помощью службы занятости гражданам, по содействию занятости в рамках реализации социальных контрактов, созданию инвесторами рабочих мест, а также меры, направленные на трудоустройство выпускников. В рамках реализации разработанного плана помощь в трудоустройстве смогут получить более чем 150 тыс. жителей губернии.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.