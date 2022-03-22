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Общество

За год население в Самарской области сократилось на 22 тысячи человек

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На 1 января 2022 года численность постоянного населения в Самарской области составила 3131720 человек. Данные опубликованы на сайте Самарастата в понедельник, 21 марта.

Фото: pixnio.com

На начало прошлого года в регионе проживало 3154200 человек, таким образом, годовая убыль постоянного населения составила почти 22,5 тыс. жителей.

В конце января Росстат сообщал, что естественная убыль (разница между рождаемостью и смертностью) населения в Самарской области за 2021 г. составила более 30 тыс. человек.

Напомним, за 2020 год губерния также понесла значительные потери - более 25 тыс. жителей. 

Согласно статистике, за последние 12 лет в губернии преобладает городское население. Сейчас в городах области проживает 2494765 человек.

 

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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