За год население в Самарской области сократилось на 22 тысячи человек

На 1 января 2022 года численность постоянного населения в Самарской области составила 3131720 человек. Данные опубликованы на сайте Самарастата в понедельник, 21 марта.

На начало прошлого года в регионе проживало 3154200 человек, таким образом, годовая убыль постоянного населения составила почти 22,5 тыс. жителей.

В конце января Росстат сообщал, что естественная убыль (разница между рождаемостью и смертностью) населения в Самарской области за 2021 г. составила более 30 тыс. человек.

Напомним, за 2020 год губерния также понесла значительные потери - более 25 тыс. жителей.

Согласно статистике, за последние 12 лет в губернии преобладает городское население. Сейчас в городах области проживает 2494765 человек.