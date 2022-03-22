Неудачливый "закладчик" получил семь лет колонии в Самаре

Красноглинский райсуд Самары приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Калуги за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Вечером 3 июня 2021 г. транспортные полицейские во время предполетного досмотра задержали молодого человека. У него изъяли девять свертков с 8,11 г наркотика PVP и один сверток с 2,04 г мефедрона.
Следователи выяснили, что в мае 2021 г. фигурант договорился с неизвестным - "куратором", что будет сбывать наркотики через тайники в Бузулуке и Самаре. Так, молодой человек получил 71,03 г PVP и 4,01 г мефедрона. Он расфасовал наркотики и сделал 20 "закладок" в Бузулуке.
В суде мужчина полностью признал вину.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы