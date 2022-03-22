Неудачливый "закладчик" получил семь лет колонии в Самаре

Красноглинский райсуд Самары приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Калуги за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Вечером 3 июня 2021 г. транспортные полицейские во время предполетного досмотра задержали молодого человека. У него изъяли девять свертков с 8,11 г наркотика PVP и один сверток с 2,04 г мефедрона.

Следователи выяснили, что в мае 2021 г. фигурант договорился с неизвестным - "куратором", что будет сбывать наркотики через тайники в Бузулуке и Самаре. Так, молодой человек получил 71,03 г PVP и 4,01 г мефедрона. Он расфасовал наркотики и сделал 20 "закладок" в Бузулуке.

В суде мужчина полностью признал вину.