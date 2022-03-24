Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отметили грамотой губернатора Самарской области

Начальник района котельных Тольяттинских тепловых сетей (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") Александр Мигушин получил Почетную грамоту губернатора Самарской области за весомый вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций города. Награда была вручена в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника ЖКХ.
Александр Германович трудится в Тольяттинских тепловых сетях с 1994 года. В его обязанности входит выполнение графика тепловых нагрузок оборудованием семи городских котельных. Под его руководством проходят переключения в системе теплоснабжения; операции по пуску и остановке оборудования; проводятся ремонтные работы. Так, в течение 2021 года Александр Мигушин активно участвовал в реализации проекта по техническому перевооружению узлов учета газа на котельных № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8 и № 14, что позволило повысить эффективность использования топлива.
Высокий профессионализм и организаторские способности Александра Германовича неоднократно отмечались на самом разном уровне: помимо корпоративных наград в 2012 году он был удостоен Благодарности министерства энергетики РФ, а в 2017 году — Благодарственного письма главы Тольятти.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается