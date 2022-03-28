Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

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Октябрьский районный суд Самары признал преподавателя вуза региона виновным в пяти эпизодах мелкого взяточничества и пяти служебных подлогах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.