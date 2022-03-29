ЭкоСтройРесурс: проектируется вторая очередь экотехнопарка "Зелененький"

В 2020 году в Самарской области была запущена первая очередь экотехнопарка "Зелененький". Ей стал мусоросортировочный комплекс с мощностью 40 тысяч тонн в год. Сейчас он успешно функционирует и принимает на обработку твердые коммунальные отходы с четырех районов Самары. Уже идут проектные работы по строительству второй очереди экотехнопарка.

5330 тонн отходов не попало на полигон

Мусоросортировочный комплекс экотехнопарка "Зелененький" расположен в Волжском районе губернии вблизи специализированного полигона ТБО "Преображенка". Региональный оператор направляет сюда твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Железнодорожного, Куйбышевского, Ленинского и Советского районов Самары.

Каждая единица спецтехники, прежде чем проехать на территорию экотехнопарка, проходит процедуру взвешивания, фото и видеофиксации. Диспетчер проводит визуальный контроль, определяет морфологический состав отходов и фиксирует данные в специальной программе. Если при осмотре выясняется несоответствие, мусоровоз к разгрузке не допускается.

За год через сортировочную линию экотехнопарка проходит порядка 40 тысяч тонн отходов. Из этой массы отбирается около 8% вторсырья, пригодного к переработке. Это разные виды пластика, металлы, ткань, стекло, макулатура и полиэтилен.

"Первый этап сортировки — автоматический. Отходы загружаются на валковые сепараторы для отсеивания мелких фракций размером до 60 мм. После этого ТКО поступают на основную линию сортировки, где уже вручную наши специалисты отбирают утильные фракции, — говорит начальник смены по сортировке ТКО на АО Экотехнопарк "Зелененький" Максим Егунков.

На комплексе работает 15 сотрудников. За два года работы они направили на переработку более пяти тысяч тонн отходов.

Вторая очередь будет мощнее первой в 7,5 раз

Сейчас ведутся проектные работы по строительству второй очереди экотехнопарка "Зелененький". В ближайшие годы на территории объекта появится еще один мусоросортировочный комплекс. Его мощности превысят действующие в 7,5 раз и составят 300 тысяч тонн в год. На данный момент уже заключен договор с компанией, которая имеет большой опыт проектирования таких объектов.

"Вторая очередь экотехнопарка будет иметь высокую степень автоматизации. Мы установим барабанные и оптические сепараторы, металлоискатели. Сохранится и ручной труд. В итоге уровень отбора вторичных материальных ресурсов достигнет порядка 15-20%, отбор органической фракции — 40-45%. А на захоронение будет идти не более 45% ТКО", — рассказала Екатерина Буторина, эколог-инженер АО Экотехнопарка "Зелененький".

Параллельно здесь ведется проектирование и нового полигона. Действующий, на территорию которого сейчас поступают непригодные для переработки отходы, скоро истратит свои ресурсы и будет закрыт на рекультивацию. Вместо него построят новый объект захоронения, который будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности.

"Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами в итоге должна прийти к созданию именно таких объектов на территории Самарского региона. Здесь будет заложен полный цикл обработки, обезвреживания отходов, процессы биокомпостирования органического мусора и мощности по переработке. Создание экотехнопарка станет большим шагом на пути развития всей системы обращения с ТКО", — отметила руководитель экологического управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Екатерина Луценко.