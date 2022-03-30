Пенсионерке из Самары насчитали "мусорный" долг за нежилую квартиру

Пожилая жительница Самары обратилась за помощью в региональное отделение партии "Единая Россия" со своей коммунальной проблемой. На личном приеме у депутата Дениса Волкова Любовь М. рассказала, что за нежилую квартиру, расположенную на улице Алма-Атинской, ей пришел долг более чем 8 тысяч рублей — это деньги, которые необходимо заплатить за вывоз мусора региональному оператору "ЭкоСтройРесурс". Кроме того, долг продолжает расти, ведь в Самарской области за услугу по вывозу ТКО граждане, проживающие в городах, платят исходя из площади квартиры.

"Получается, что мусорят квадратные метры, как такое вообще возможно? Квартира нежилая, более того — непригодна для жилья из-за ее запущенности… Как так мог образоваться мусор, за вывоз которого нужно платить? У меня нет возможности платить — я инвалид, к тому же осталась одна", — жалуется пенсионерка. Женщина пояснила, что обращалась в "ЭкоСтройРесурс", но на ситуацию это никак не повлияло — формально регоператор действует в рамках закона.

По итогам встречи Денис Волков направит депутатский запрос в "ЭкоСтройРесурс" с просьбой пересмотреть долг с учетом сложившейся ситуации. Кроме того, запрос будет отправлен в профильное министерство и коллегам из Государственной думы.

"Вопрос необходимо решать более глобально, пересматривая саму систему начисления оплаты, — уверен депутат. — За вывоз мусора нужно платить исходя из его фактического образования, а не по площади квартиры. Мусорят люди, а не квадратные метры".

Стоит напомнить, что Волков неоднократно поднимал этот вопрос на разных уровнях. Инициатива о введении фактической оплаты за вывоз мусора была озвучена им на стратегической сессии "Экология" в Ленинградской области. Тогда депутата поддержал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Однако впоследствии региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" выступил с критикой подобного подхода — по мнению топ-менеджмента организации, на сегодняшний день не существует методик расчета вывоза мусора по его фактическому накоплению.