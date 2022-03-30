Пенсионерке из Самары насчитали "мусорный" долг за нежилую квартиру

Пожилая жительница Самары обратилась за помощью в региональное отделение партии "Единая Россия" со своей коммунальной проблемой. На личном приеме у депутата Дениса Волкова Любовь М. рассказала, что за нежилую квартиру, расположенную на улице Алма-Атинской, ей пришел долг более чем 8 тысяч рублей — это деньги, которые необходимо заплатить за вывоз мусора региональному оператору "ЭкоСтройРесурс". Кроме того, долг продолжает расти, ведь в Самарской области за услугу по вывозу ТКО граждане, проживающие в городах, платят исходя из площади квартиры.
"Получается, что мусорят квадратные метры, как такое вообще возможно? Квартира нежилая, более того — непригодна для жилья из-за ее запущенности… Как так мог образоваться мусор, за вывоз которого нужно платить? У меня нет возможности платить — я инвалид, к тому же осталась одна", — жалуется пенсионерка. Женщина пояснила, что обращалась в "ЭкоСтройРесурс", но на ситуацию это никак не повлияло — формально регоператор действует в рамках закона.
По итогам встречи Денис Волков направит депутатский запрос в "ЭкоСтройРесурс" с просьбой пересмотреть долг с учетом сложившейся ситуации. Кроме того, запрос будет отправлен в профильное министерство и коллегам из Государственной думы.
"Вопрос необходимо решать более глобально, пересматривая саму систему начисления оплаты, — уверен депутат. — За вывоз мусора нужно платить исходя из его фактического образования, а не по площади квартиры. Мусорят люди, а не квадратные метры".
Стоит напомнить, что Волков неоднократно поднимал этот вопрос на разных уровнях. Инициатива о введении фактической оплаты за вывоз мусора была озвучена им на стратегической сессии "Экология" в Ленинградской области. Тогда депутата поддержал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Однако впоследствии региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" выступил с критикой подобного подхода — по мнению топ-менеджмента организации, на сегодняшний день не существует методик расчета вывоза мусора по его фактическому накоплению.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается