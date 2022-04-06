В Самарской области мошенники стали чаще уговаривать жертв оформить кредиты

Замначальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Александр Болтухин рассказал о статистике по телефонному мошенничеству в 2021 году.

Так, в регионе зарегистрировали 4128 таких преступлений, 733 мошенника задержаны.

Наиболее распространенным стал способ мошенничества, когда потерпевшему звонят якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщают, что на него пытаются оформить кредит. Дальше преступники убеждают жертву срочно оформить кредит, снять деньги и перевести на "безопасный счет". После этого злоумышленники обналичивают похищенное через банковские карты посторонних лиц.

По данным полиции, 95% мошеннических "колл-центров" находятся за пределами РФ. Кроме того, преступники используют технологии подмены номера, поэтому потерпевший не будет видеть реальный телефон, с которого ему звонят.

Александр Болтухин напоминает, что сотрудники банка не будут звонить клиентам, а в случае подозрительной операции просто прервут ее или заблокируют.

"Нужно сразу закончить разговор с лицами, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций, а в случае сомнений позвонить на телефон "горячей линии" банка. Если же вы все-таки оформили на себя кредит и получили деньги, ни в коем случае не переводите их на счета, указанные звонившими. Пока деньги находятся у вас, преступники не могут ими завладеть", - объясняет Александр Александрович.

Когда человек уже перечислил крупную сумму на неизвестный счет, вернуть средства будет не так-то просто. Если мошенник не найден, кредит так и останется "висеть" на заемщике, потому что именно он заключал договор с банком. Вернуть деньги можно, как правило, только после того, как суд признает подозреваемого виновным.

Во время расследования уголовного дела или уже при рассмотрении в суде потерпевший может заявить гражданский иск о возмещении ущерба. Суд одновременно с приговором взыскивает с виновного определенную сумму или же выносит постановление о рассмотрении иска в порядке гражданского судопроизводства. Если у осужденного нет имущества или средств для взыскания, потерпевшему будут перечислять определенный процент с заработка преступника в колонии.