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Преступления Происшествия

В Самарской области мошенники стали чаще уговаривать жертв оформить кредиты

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Замначальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Александр Болтухин рассказал о статистике по телефонному мошенничеству в 2021 году.

Так, в регионе зарегистрировали 4128 таких преступлений, 733 мошенника задержаны.

Наиболее распространенным стал способ мошенничества, когда потерпевшему звонят якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщают, что на него пытаются оформить кредит. Дальше преступники убеждают жертву срочно оформить кредит, снять деньги и перевести на "безопасный счет". После этого злоумышленники обналичивают похищенное через банковские карты посторонних лиц.

По данным полиции, 95% мошеннических "колл-центров" находятся за пределами РФ. Кроме того, преступники используют технологии подмены номера, поэтому потерпевший не будет видеть реальный телефон, с которого ему звонят.

Александр Болтухин напоминает, что сотрудники банка не будут звонить клиентам, а в случае подозрительной операции просто прервут ее или заблокируют.

"Нужно сразу закончить разговор с лицами, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций, а в случае сомнений позвонить на телефон "горячей линии" банка. Если же вы все-таки оформили на себя кредит и получили деньги, ни в коем случае не переводите их на счета, указанные звонившими. Пока деньги находятся у вас, преступники не могут ими завладеть", - объясняет Александр Александрович.

Когда человек уже перечислил крупную сумму на неизвестный счет, вернуть средства будет не так-то просто. Если мошенник не найден, кредит так и останется "висеть" на заемщике, потому что именно он заключал договор с банком. Вернуть деньги можно, как правило, только после того, как суд признает подозреваемого виновным.

Во время расследования уголовного дела или уже при рассмотрении в суде потерпевший может заявить гражданский иск о возмещении ущерба. Суд одновременно с приговором взыскивает с виновного определенную сумму или же выносит постановление о рассмотрении иска в порядке гражданского судопроизводства. Если у осужденного нет имущества или средств для взыскания, потерпевшему будут перечислять определенный процент с заработка преступника в колонии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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