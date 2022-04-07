В правительстве Самарской области обсудили меры безопасности работы электроэнергетических объектов

В среду, 6 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Члены штаба рассмотрели актуальную паводковую и гидрологическую ситуацию в регионе. Начальник ФГБУ "Приволжское УГМС" Айдар Мингазов рассказал, что за последние сутки понизились уровни воды в реках Сызранка, Чагра, Большой Иргиз (на 4-19 см). На остальных реках, напротив, вода прибыла в диапазоне от 1 до 258 см в зависимости от их расположения. На большинстве рек еще наблюдаются ледовые явления. На 5 апреля высота снежного покрова в среднем по области составила 12 см.

Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища, на 5 апреля свободный объем составлял 15,6 куб. м. Уровень у воды у Тольятти 50,18 м, у Самары — 28,56 м.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями на 6 апреля остаются подтопленными 30 приусадебных участков на территории Ставропольского района. Подтоплено 3 низководных моста.

Отделом мониторинга Главного управления проведены расчеты, согласно которым пик паводка на малых реках достигнет своего уровня 8–11 апреля, завершится паводок на малых реках ориентировочно 15–17 апреля. Увеличение сбросов с гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада прогнозируется с 20 апреля, пик сбросов придется на майские праздники. Олег Бойко обратил на это внимание руководителей субъектов электроэнергетики.

Представители сетевых организаций энергоснабжения доложили о предпринятых мерах, направленных на повышение безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2022 года. Так, во всех организациях утверждены перечни и графики проведения осмотров электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период.

Разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей в случае предупредительных отключений объектов из-за высокого уровня воды при подтоплении, на период паводка организованы аварийно-восстановительные бригады. Дренажные устройства, водоотводные канавы проверены и подготовлены к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод. Также обеспечен отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций.

Организации укомплектованы авто и спецтехникой, обеспечено наличие и исправное техническое состояние стационарных и передвижных насосов, бульдозеров, другой спецтехники, машин и механизмов. Инертные материалы (песок, песко-гравийная смесь) заготовлены в объемах, необходимых для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.

Что касается пожароопасного периода, сетевыми организациями проведен комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в условиях повышенной пожарной опасности. В целях выявления и последующего устранения нарушений требований норм и правил пожарной безопасности планируется проведение целевых проверок противопожарного состояния оборудования, зданий, сооружений представителями пожарно-технических комиссий предприятий.

Определены особые условия при выполнении огневых работ на пожароопасном оборудовании с наступлением сухой и жаркой погоды. Ведутся проверки средств обнаружения и тушения пожаров (систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, наружного и внутреннего водоснабжения). С персоналом проведены внеплановые инструктажи по пожарной безопасности.

"Прошлый год был особенно сложным в плане распространения пожаров, особенно лесных. Хочу сказать, что в тот период взаимодействие с электросетевыми компаниями было достаточно четким. Вовремя проводились подключения, очень быстро восстанавливалось электроснабжение. Нельзя утверждать, что в этом году ситуация будет легче, поэтому готовимся к пожароопасному сезону по максимуму", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам заседания были даны протокольные поручения. В частности, субъектам электроэнергетики поручено подготовить к прохождению пожароопасного периода сети, расположенные в лесной зоне.