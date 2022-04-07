В правительстве Самарской области обсудили меры безопасности работы электроэнергетических объектов

В среду, 6 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
Члены штаба рассмотрели актуальную паводковую и гидрологическую ситуацию в регионе. Начальник ФГБУ "Приволжское УГМС" Айдар Мингазов рассказал, что за последние сутки понизились уровни воды в реках Сызранка, Чагра, Большой Иргиз (на 4-19 см). На остальных реках, напротив, вода прибыла в диапазоне от 1 до 258 см в зависимости от их расположения. На большинстве рек еще наблюдаются ледовые явления. На 5 апреля высота снежного покрова в среднем по области составила 12 см.
Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища, на 5 апреля свободный объем составлял 15,6 куб. м. Уровень у воды у Тольятти 50,18 м, у Самары — 28,56 м.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями на 6 апреля остаются подтопленными 30 приусадебных участков на территории Ставропольского района. Подтоплено 3 низководных моста.
Отделом мониторинга Главного управления проведены расчеты, согласно которым пик паводка на малых реках достигнет своего уровня 8–11 апреля, завершится паводок на малых реках ориентировочно 15–17 апреля. Увеличение сбросов с гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада прогнозируется с 20 апреля, пик сбросов придется на майские праздники. Олег Бойко обратил на это внимание руководителей субъектов электроэнергетики.
Представители сетевых организаций энергоснабжения доложили о предпринятых мерах, направленных на повышение безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2022 года. Так, во всех организациях утверждены перечни и графики проведения осмотров электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период.
Разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей в случае предупредительных отключений объектов из-за высокого уровня воды при подтоплении, на период паводка организованы аварийно-восстановительные бригады. Дренажные устройства, водоотводные канавы проверены и подготовлены к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод. Также обеспечен отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций.
Организации укомплектованы авто и спецтехникой, обеспечено наличие и исправное техническое состояние стационарных и передвижных насосов, бульдозеров, другой спецтехники, машин и механизмов. Инертные материалы (песок, песко-гравийная смесь) заготовлены в объемах, необходимых для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.
Что касается пожароопасного периода, сетевыми организациями проведен комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в условиях повышенной пожарной опасности. В целях выявления и последующего устранения нарушений требований норм и правил пожарной безопасности планируется проведение целевых проверок противопожарного состояния оборудования, зданий, сооружений представителями пожарно-технических комиссий предприятий.
Определены особые условия при выполнении огневых работ на пожароопасном оборудовании с наступлением сухой и жаркой погоды. Ведутся проверки средств обнаружения и тушения пожаров (систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, наружного и внутреннего водоснабжения). С персоналом проведены внеплановые инструктажи по пожарной безопасности.
"Прошлый год был особенно сложным в плане распространения пожаров, особенно лесных. Хочу сказать, что в тот период взаимодействие с электросетевыми компаниями было достаточно четким. Вовремя проводились подключения, очень быстро восстанавливалось электроснабжение. Нельзя утверждать, что в этом году ситуация будет легче, поэтому готовимся к пожароопасному сезону по максимуму", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
По итогам заседания были даны протокольные поручения. В частности, субъектам электроэнергетики поручено подготовить к прохождению пожароопасного периода сети, расположенные в лесной зоне.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.