Жители 915 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла по факту

С начала 2022 года жильцы 48 многоквартирных домов Самары, Тольятти и Сызрани приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по "1/7", то есть по фактическому потреблению - исключительно в отопительный период. На сегодняшний день уже 915 жилых домов региона перешли на такую систему.

Этот способ оплаты все чаще выбирают благодаря прозрачности начислений. Жильцам домов, которые перешли на "1/7", не нужно оплачивать тепло в летние месяцы, они не получают счета с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года. Кроме того, знание фактических величин потребления тепловой энергии позволяет контролировать ресурсы и экономить их за счет внедрения энергосберегающих мероприятий.

"Жителям многоквартирных домов нужно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по фактическому потреблению, то есть только в отопительный период. Затем протокол мероприятия нужно доставить в энергокомпанию, и уже в ближайшем отопительном сезоне порядок оплаты изменится", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее узнать, чем отличаются способы оплаты за тепло, можно из видео: youtu.be/i-9flw2_ppE.