Экс-сотрудник тольяттинской мэрии получил срок за крупное мошенничество

Центральный райсуд Тольятти вынесен приговор 35-летнему бывшему сотруднику городской администрации, которого обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Специалист правового департамента собирался обмануть трех индивидуальных предпринимателей — супругов и их сына. Он обещал им содействие в решении проблем с размещением торговых павильонов.

В декабре 2020 г. чиновника задержали при получении денег — свыше 1 млн рублей.

В суде мужчина не признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.