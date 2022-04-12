Машины-пылесосы начали убирать улицы Самары

Среди актуальных сезонных работ в рамках весеннего месячника по благоустройству в Самаре — механизированная очистка проезжих частей с помощью вакуумно-подметальных машин.
"Весеннее солнце уже успело просушить большую часть городских дорог. На участках, где работники подрядной организации уже успели произвести ручной подбор, проходит уборка с помощью спецтехники. Работа проходит щеткой и пылесосом вдоль прилотковой части дороги. Принцип следующий: струя воды смачивает поверхность, щетка собирает грязь и пыль, и одновременно с этим происходит всасывание вакуумным способом смёта во внутренний контейнер машины. Подметание улично-дорожной сети является первым этапом комплексной уборки проезжих частей, после этого можно приступить непосредственно к мойке", — рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самара Виктор Ненашев.
В дневную смену подрядные организации задействуют три единицы спецтехники, однако в ночь дорожным бригадам удается нарастить их количество почти вдвое. Это необходимо для того, чтобы не осложнять дневной трафик, так как скорость вакуумно-подметальных машин составляет около 7 км/ч.
Кроме того, днем количество припаркованного вдоль дорог транспорта больше, и одни и те же участки приходится очищать неоднократно — по мере освобождения обочин.
Отметим, что данный вид работ не только улучшает эстетический облик улично-дорожной сети города, но и избавляет территории от накопившейся пыли.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается