С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные объекты для благоустройства городов

Самарская область вместе со всей страной примет участие во Втором Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Голосование пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на федеральной платформе. Организаторами выступают Минстрой и Минцифры.
11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, предоставляющую гражданам возможность самим определять проекты, которые должны быть реализованы. В Самарской области в прошлом году из 100 представленных территорий победителями были признаны 52, которые преобразятся уже в этом году. В 2022 г. для Всероссийского голосования в ходе предварительного опроса жителей определен список из 106 общественных территорий. Участвуют, как и в 2021 г., 10 городов губернии и Безенчукский район.
В прошлом году в голосовании по всей стране приняли участие почти 10 млн человек, в Самарской области — более 366,5 тыс человек. Это говорит об актуальности федеральной программы и активности населения при решении вопросов благоустройства территорий. "Голосование дает возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха, — заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. — Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России".
Всего в 2021 г. в голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов. На обсуждение общественности было выставлено порядка 6 тыс. объектов, из которых 2466 объявлены победителями, из них 2372 территории включены в работе на 2022 год. В этом году голосование по приоритетным объектам для благоустройства городов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.
Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразований территорий, к работе подключатся волонтерские штабы. Регистрация волонтеров на платформе dobro.ru идет с 1 марта. "В прошлом году в проекте приняло участие около 33 тыс. волонтеров, но сегодня мы уже зарегистрировали 40 тыс. человек. Спасибо им за такой интерес. Задача волонтеров проста: рассказать людям о вариантах благоустройства, ответить на основные вопросы о проектах и помочь гражданам проголосовать на месте — через планшет или смартфон волонтера", — отметил Марат Хуснуллин.
"Благодаря созданию простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства любой житель страны старше 14 лет может принять участие в голосовании. В этом году мы ожидаем, что еще больше граждан проявят интерес к платформе и новым архитектурным решениям по повышению комфорта жизни в своих городах", — отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Процесс голосования устроен максимально просто.
Проголосовать можно:
· на странице 63.gorodsreda.ru c использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе";
· на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте вашего муниципалитета;
· через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается