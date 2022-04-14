Власти определили критерии для компаний, желающих участвовать в программе комплексной застройки территорий

Правительство Самарской области утвердило перечень требований к организациям — потенциальным участникам проектов комплексного развития территорий. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В документе говорится, что в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории имею право участвовать организации, у руководителей которых отсутствует судимость за экономические преступления, недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Компания также не должна иметь отрицательного опыта участия в строительстве проблемного объекта. Успешно реализованные проекты в сфере жилищного строительства, опыт возведения объектов образования и здравоохранения, наоборот, приветствуются.
Напомним, решение о реализации масштабной программы комплексного развития территорий было принято Президентом страны Владимиром Путиным. Программа направлена на стимулирование жилищного строительства и совершенствование механизмов расселения из аварийного жилья.
Новый закон существенно упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и гарантирует им комплекс мер государственной поддержки. Вместе с тем, комплексное развитие территорий предусматривает надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что строительство жилья и социальных объектов становятся важнейшими драйверами развития региона, а расселение из аварийного жилья должно идти опережающими темпами.
Регионам дано право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей. Кроме того, субъекты РФ наделены полномочиями по определению технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.
"Комплексное развитие территорий называют программой всероссийской реновации. В ближайшие годы этот механизм будет определяющим в развитии городской застройки. Мы заинтересованы в том, чтобы в конкурсе на заключение договоров на КРТ участвовали самые надежные и ответственные застройщики. Им предстоит решать большую государственную задачу по совершенствованию городской среды, повышению качества жизни людей", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
В Самарской области реализацию проекта начнут с областного центра. Власти отобрали несколько площадок для комплексного развития. При этом учитывались размеры участка, наличие значительного объема аварийных объектов, расположение территории. В первую очередь реновация ожидает кварталы с аварийными двухэтажками, построенными в 40–50-е годы двадцатого века. В списке планируемых к обновлению — 766 квартал в Кировском районе Самары (Ташкентский переулок — улица Черемшанская), улица Белорусская в Куйбышевском районе Самары, кварталы в районе пересечения улицы Авроры и Ивана Булкина, кварталы на улице Вольской в Кировском районе областного центра.
Проект КРТ предусматривает создание на этих территориях комфортного городского пространства с достаточной обеспеченностью социальными и спортивными объектами, парковками, инфраструктурой, созданием прогулочных зон, зон отдыха. Высокие требования к качеству городской среды должны быть учтены при создании проектов застройки.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.