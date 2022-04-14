Власти определили критерии для компаний, желающих участвовать в программе комплексной застройки территорий

Правительство Самарской области утвердило перечень требований к организациям — потенциальным участникам проектов комплексного развития территорий. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В документе говорится, что в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории имею право участвовать организации, у руководителей которых отсутствует судимость за экономические преступления, недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Компания также не должна иметь отрицательного опыта участия в строительстве проблемного объекта. Успешно реализованные проекты в сфере жилищного строительства, опыт возведения объектов образования и здравоохранения, наоборот, приветствуются.

Напомним, решение о реализации масштабной программы комплексного развития территорий было принято Президентом страны Владимиром Путиным. Программа направлена на стимулирование жилищного строительства и совершенствование механизмов расселения из аварийного жилья.

Новый закон существенно упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и гарантирует им комплекс мер государственной поддержки. Вместе с тем, комплексное развитие территорий предусматривает надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что строительство жилья и социальных объектов становятся важнейшими драйверами развития региона, а расселение из аварийного жилья должно идти опережающими темпами.

Регионам дано право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей. Кроме того, субъекты РФ наделены полномочиями по определению технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.

"Комплексное развитие территорий называют программой всероссийской реновации. В ближайшие годы этот механизм будет определяющим в развитии городской застройки. Мы заинтересованы в том, чтобы в конкурсе на заключение договоров на КРТ участвовали самые надежные и ответственные застройщики. Им предстоит решать большую государственную задачу по совершенствованию городской среды, повышению качества жизни людей", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В Самарской области реализацию проекта начнут с областного центра. Власти отобрали несколько площадок для комплексного развития. При этом учитывались размеры участка, наличие значительного объема аварийных объектов, расположение территории. В первую очередь реновация ожидает кварталы с аварийными двухэтажками, построенными в 40–50-е годы двадцатого века. В списке планируемых к обновлению — 766 квартал в Кировском районе Самары (Ташкентский переулок — улица Черемшанская), улица Белорусская в Куйбышевском районе Самары, кварталы в районе пересечения улицы Авроры и Ивана Булкина, кварталы на улице Вольской в Кировском районе областного центра.

Проект КРТ предусматривает создание на этих территориях комфортного городского пространства с достаточной обеспеченностью социальными и спортивными объектами, парковками, инфраструктурой, созданием прогулочных зон, зон отдыха. Высокие требования к качеству городской среды должны быть учтены при создании проектов застройки.