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Экономика и бизнес

В регионе молодые специалисты при трудоустройстве могут получить до 146 тыс. рублей

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области молодые специалисты при трудоустройстве могут получить выплату в размере до 146 тыс. рублей. Эта мера господдержки предусмотрена в рамках закона "О молодом специалисте в Самарской области". Выплаты могут получить молодые специалисты, завершившие обучение по профессиям, входящим в перечень востребованных.

Сейчас в списке 69 профессий (специальностей) в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство, внутренний водный транспорт и др. С момента действия закона - с 2016 г. - выплаты уже получили более 600 человек.

Оказание помощи тем, кто в ней нуждается, в том числе с трудоустройством - часть Стратегии лидерства региона, созданной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Предоставляемая мера поддержки позволяет молодому специалисту получать прибавку к заработной плате, которая в начале трудового пути зачастую ниже средней по отрасли.

Среди тех, кто воспользовался предоставленной возможностью, - оператор станков с программным управлением ООО "Спецсервис" из Тольятти.

"Я выпускник Тольяттинского машиностроительного колледжа по специальности "Технология машиностроения", - рассказывает Андрей. - После армии начал работать фрезеровщиком. Постепенно вырос до оператора станка с ЧПУ. Узнал о господдержке от педагогов своего колледжа, представил все необходимые документы и получил единовременную денежную выплату - 145812 рублей".

Директор производственной фирмы Андрей Саналати старается привлекать на производство именно молодых людей, которым, уверен руководитель, в будущем предстоит сделать многое для развития отечественной промышленности.

"Те меры господдержки, которые принимаются на уровне страны и области, - говорит он, - должны в конечном итоге способствовать тому, чтобы вселить в молодежь, которая интересуется техническими специальностями, уверенность, что их умения, знания, стремления к созидательному труду будут востребованы на производстве, на современном рынке труда".

Размер социальной выплаты индивидуален - он определяется исходя из средней заработной платы молодого специалиста. Максимальный размер государственной поддержки на одного молодого специалиста в 2022 г. составил 146 тыс. рублей.

ТЭК&Химия №11

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Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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