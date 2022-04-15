В регионе молодые специалисты при трудоустройстве могут получить до 146 тыс. рублей

В Самарской области молодые специалисты при трудоустройстве могут получить выплату в размере до 146 тыс. рублей. Эта мера господдержки предусмотрена в рамках закона "О молодом специалисте в Самарской области". Выплаты могут получить молодые специалисты, завершившие обучение по профессиям, входящим в перечень востребованных.
Сейчас в списке 69 профессий (специальностей) в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство, внутренний водный транспорт и др. С момента действия закона - с 2016 г. - выплаты уже получили более 600 человек.
Оказание помощи тем, кто в ней нуждается, в том числе с трудоустройством - часть Стратегии лидерства региона, созданной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
Предоставляемая мера поддержки позволяет молодому специалисту получать прибавку к заработной плате, которая в начале трудового пути зачастую ниже средней по отрасли.
Среди тех, кто воспользовался предоставленной возможностью, - оператор станков с программным управлением ООО "Спецсервис" из Тольятти.
"Я выпускник Тольяттинского машиностроительного колледжа по специальности "Технология машиностроения", - рассказывает Андрей. - После армии начал работать фрезеровщиком. Постепенно вырос до оператора станка с ЧПУ. Узнал о господдержке от педагогов своего колледжа, представил все необходимые документы и получил единовременную денежную выплату - 145812 рублей".
Директор производственной фирмы Андрей Саналати старается привлекать на производство именно молодых людей, которым, уверен руководитель, в будущем предстоит сделать многое для развития отечественной промышленности.
"Те меры господдержки, которые принимаются на уровне страны и области, - говорит он, - должны в конечном итоге способствовать тому, чтобы вселить в молодежь, которая интересуется техническими специальностями, уверенность, что их умения, знания, стремления к созидательному труду будут востребованы на производстве, на современном рынке труда".
Размер социальной выплаты индивидуален - он определяется исходя из средней заработной платы молодого специалиста. Максимальный размер государственной поддержки на одного молодого специалиста в 2022 г. составил 146 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.