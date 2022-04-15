В регионе молодые специалисты при трудоустройстве могут получить до 146 тыс. рублей

В Самарской области молодые специалисты при трудоустройстве могут получить выплату в размере до 146 тыс. рублей. Эта мера господдержки предусмотрена в рамках закона "О молодом специалисте в Самарской области". Выплаты могут получить молодые специалисты, завершившие обучение по профессиям, входящим в перечень востребованных.

Сейчас в списке 69 профессий (специальностей) в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство, внутренний водный транспорт и др. С момента действия закона - с 2016 г. - выплаты уже получили более 600 человек.

Оказание помощи тем, кто в ней нуждается, в том числе с трудоустройством - часть Стратегии лидерства региона, созданной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Предоставляемая мера поддержки позволяет молодому специалисту получать прибавку к заработной плате, которая в начале трудового пути зачастую ниже средней по отрасли.

Среди тех, кто воспользовался предоставленной возможностью, - оператор станков с программным управлением ООО "Спецсервис" из Тольятти.

"Я выпускник Тольяттинского машиностроительного колледжа по специальности "Технология машиностроения", - рассказывает Андрей. - После армии начал работать фрезеровщиком. Постепенно вырос до оператора станка с ЧПУ. Узнал о господдержке от педагогов своего колледжа, представил все необходимые документы и получил единовременную денежную выплату - 145812 рублей".

Директор производственной фирмы Андрей Саналати старается привлекать на производство именно молодых людей, которым, уверен руководитель, в будущем предстоит сделать многое для развития отечественной промышленности.

"Те меры господдержки, которые принимаются на уровне страны и области, - говорит он, - должны в конечном итоге способствовать тому, чтобы вселить в молодежь, которая интересуется техническими специальностями, уверенность, что их умения, знания, стремления к созидательному труду будут востребованы на производстве, на современном рынке труда".

Размер социальной выплаты индивидуален - он определяется исходя из средней заработной платы молодого специалиста. Максимальный размер государственной поддержки на одного молодого специалиста в 2022 г. составил 146 тыс. рублей.