Специалист "Т Плюс" занял 1-е место на региональном этапе Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю

Сотрудник Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Михаил Крылов занял 1-е место на региональном этапе Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю и технической диагностике "Дефектоскопист-2022". В тройку лидеров также вошел его коллега по энергокомпании Дмитрий Сапронов.
Соревнования прошли в Тольятти. Участвовали 12 специалистов из различных предприятий нефтегазовой и энергетической отраслей Самарской области. Дефектоскопистам необходимо было максимально точно оценить качество сварных соединений труб диаметром 159 мм и листового материала толщиной 10 мм. Неразрушающий контроль осуществлялся двумя методами — визуально-измерительным и ультразвуковым. По итогам конкурса лучшим в своем деле стал Михаил Крылов, сотрудник филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (участок Самарской ТЭЦ).
"Я работаю в организации с декабря 2019 года, — поделился победитель. — В подобных соревнованиях участвую впервые, а потому очень рад, что мне удалось достойно выступить в борьбе с более опытными коллегами".
В октябре 2022 года Михаил Крылов будет представлять филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" в финале конкурса, который пройдет в Москве в рамках Российской промышленной недели и IX международного промышленного форума "Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается