Специалист "Т Плюс" занял 1-е место на региональном этапе Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю

Сотрудник Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Михаил Крылов занял 1-е место на региональном этапе Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю и технической диагностике "Дефектоскопист-2022". В тройку лидеров также вошел его коллега по энергокомпании Дмитрий Сапронов.

Соревнования прошли в Тольятти. Участвовали 12 специалистов из различных предприятий нефтегазовой и энергетической отраслей Самарской области. Дефектоскопистам необходимо было максимально точно оценить качество сварных соединений труб диаметром 159 мм и листового материала толщиной 10 мм. Неразрушающий контроль осуществлялся двумя методами — визуально-измерительным и ультразвуковым. По итогам конкурса лучшим в своем деле стал Михаил Крылов, сотрудник филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (участок Самарской ТЭЦ).

"Я работаю в организации с декабря 2019 года, — поделился победитель. — В подобных соревнованиях участвую впервые, а потому очень рад, что мне удалось достойно выступить в борьбе с более опытными коллегами".

В октябре 2022 года Михаил Крылов будет представлять филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" в финале конкурса, который пройдет в Москве в рамках Российской промышленной недели и IX международного промышленного форума "Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика".