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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить ОПГ кредитных мошенников

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончено расследование уголовного дела членов ОПГ, обвиняемых в совершении 24 мошенничеств. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Потерпевшими признаны розничная сеть магазинов, продающих смартфоны, и шесть банков. Ущерб составил более 2 млн рублей.

Деятельность ОПГ, в которую входили жители Самарской области 23-58 лет, вскрылась в 2019 году. По версии следствия, 36-летний безработный самарец создал ОПГ. Ее участники находили асоциальных личностей, с помощью поддельных документов об их месте работы оформляли невозвратные кредиты для покупки мобильников, аксессуаров к ним, смарт-часов.

Полицейские установили личности 18 подозреваемых. 16 человек дали признательные показания, они находились под подпиской о невыезде. Один из подозреваемых возместил часть причиненного ущерба — 317 тыс. рублей. Еще двое, в том числе организатор, находятся в розыске.

В ходе следствия правоохранители допросили более 50 свидетелей, проанализировали более 1000 документов, провели 20 экспертиз, в том числе почерковедческие и портретные.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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