В Самаре будут судить ОПГ кредитных мошенников

В Самаре закончено расследование уголовного дела членов ОПГ, обвиняемых в совершении 24 мошенничеств. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Потерпевшими признаны розничная сеть магазинов, продающих смартфоны, и шесть банков. Ущерб составил более 2 млн рублей.

Деятельность ОПГ, в которую входили жители Самарской области 23-58 лет, вскрылась в 2019 году. По версии следствия, 36-летний безработный самарец создал ОПГ. Ее участники находили асоциальных личностей, с помощью поддельных документов об их месте работы оформляли невозвратные кредиты для покупки мобильников, аксессуаров к ним, смарт-часов.

Полицейские установили личности 18 подозреваемых. 16 человек дали признательные показания, они находились под подпиской о невыезде. Один из подозреваемых возместил часть причиненного ущерба — 317 тыс. рублей. Еще двое, в том числе организатор, находятся в розыске.

В ходе следствия правоохранители допросили более 50 свидетелей, проанализировали более 1000 документов, провели 20 экспертиз, в том числе почерковедческие и портретные.