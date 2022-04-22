Врача из самарской медсанчасти № 2 осудили за поддельные сертификации о вакцинации

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре закончилось расследование уголовного дела врача медсанчасти № 2. Ее обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.