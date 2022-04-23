Тольяттинцы высадили в городском лесу почти 25 тысяч молодых сосен

В субботу, 23 апреля, на территории Тольяттинского лесничества в районе санатория "Лесное" прошла ставшая уже традиционной акция по восстановлению городского леса. "Лес памяти" — так обозначают эту территорию тольяттинцы, потому что именно здесь установлен памятный знак в честь погибших защитников Отечества.

Акция "Лес памяти" проходит с 2014 года, ее организатором выступает ГК "Эковоз" при поддержке администрации Тольятти. В этом году к инициативе присоединились также ООО "Тольяттикаучук", ООО "ДИПО" и телекомпания "ЛАДА-МЕДИА".

"Восстанавливая тольяттинский лес, мы делаем святое, абсолютно богоугодное дело. Накануне православной Пасхи это особенно символично. И я счастлив, что в нашем городе есть столько замечательных людей, готовых откликнуться своим трудом и принять участие в посадке молодого леса. Благодаря такому единению мы точно восстановим наш лес, при поддержке правительства Самарской области, предприятий и организаций города и неравнодушных жителей", — отметил глава Тольятти Николай Ренц.

Генеральный директор ГК "Эковоз" Денис Волков обратил внимание, что с каждым годом "Лес памяти" собирает все больше неравнодушных горожан.

"Рад, что сегодня многие тольяттинцы приехали на нашу акцию вместе с детьми, которые будут активно участвовать и помогать взрослым. Особенно ценно, что они посадят молодой лес, в который придут однажды уже со своими детьми и покажут, какими большими выросли эти деревья. Мы с вами не просто восстанавливаем лес — мы делаем общее доброе дело, результаты которого оставим будущим поколениям", - поделился Денис Волков.

В общей сложности в посадке леса в субботу приняли участие около 450 человек. В их числе депутаты Самарской губернской думы и городского парламента, сотрудники тольяттинской администрации, представители ветеранских, патриотических и молодежных организаций, представители трудовых коллективов и целые семьи неравнодушных тольяттинцев.

Среди тех, кто сажал городской лес, были и вынужденные переселенцы с Донбасса, которые проживают в пунктах временного размещения Тольятти. Гости города и региона с радостью и воодушевлением пополнили ряды добровольцев, которые год за годом участвуют в восстановлении тольяттинского леса.

За несколько часов участники акции высадили 24,8 тыс. саженцев сосны на площади 10 га. Из них 2 га составили новые посадки. Еще на 8 га, где лес сажали весной прошлого года, было проведено досаживание лесных культур.