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Происшествия

Самарчанка, которая должна своему ребенку 1 млн руб., пряталась у родственников

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уклоняющаяся от выплаты алиментов жительница Самары пряталась от судебных приставов у своих родственников.

Женщина упорно отказывалась исполнять свои родительские обязательства и на прием к судебному приставу добровольно не являлась. Более того, по месту жительства, указанному в исполнительном листе, нарушительницу застать не удавалось.

Женщину объявили в розыск. Судебный пристав Межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску установил, что должница скрывается у родственников.

В отношении должницы составили протокол по ч.1 ст. 5.35.1. КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

За долг по алиментам, который уже составил почти 1 млн руб., женщине по решению суда предстоит провести под арестом 10 суток. 

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