Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок

Речь об этом шла на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Участие в обсуждении ключевых вопросов развития региона в условиях несправедливого санкционного давления приняли руководители министерств, правоохранительных органов, надзорных ведомств, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и объединений.
Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин отметил, что за прошедшую неделю продажи сахара упали на 9%, гречки — на 7%. Вторую неделю подряд фиксируется снижение спроса на "борщевой набор". "Так, объемы продаж картофеля снизились на 7%, капусты и репчатого лука, соответственно, на 22% и на 30%", — отметил министр.
Отдельно Дмитрий Азаров поручил руководителю областного минпромторга сравнить текущие объемы поставок соли с предыдущими годами — докризисным и допандемийными, чтобы оценить потребность и обеспечить доступность цен по данному продукту. "Проанализируйте и отработайте с нашими коллегами из соседнего региона возможность увеличения поставок на данном этапе, чтобы снизить малейшее беспокойство у наших земляков", — обратился губернатор к Андрею Шамину.
Что касается динамики розничных цен, по данным мониторинга по итогам прошедшей недели стоимость соли осталась на прежнем уровне, сахара — снизилась на 1,6%. Овощи сезонно увеличиваются в цене, что объясняются исчерпанием отечественных запасов и увеличением объемов поставок импортной продукции. От 1 до 3 процентов уменьшилась стоимость всех видом мяса.
"Активнее приглашайте депутатов областного парламента, муниципальных образований к работе по мониторингу стоимости и наличия товаров. Они могут оказать неоценимую помощь в выявлении расхождений, отклонений от заключенных соглашений по стабилизации цен, — обратился Дмитрий Азаров к главам городов и районов области. — Депутатский корпус в полной мере должен быть вовлечен в эту работу".
Такой мониторинг в ежедневном режиме ведется представителями общественности. Председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость публиковать данные о динамике цен с указанием минимальной стоимости товаров и адресов магазинов не раз в неделю, а ежедневно. Таким образом выстроена работа в Новокуйбышевске, Октябрьске, Богатовском, Волжском, Кинельском, Похвистневском, Сызранском, Челновершинском районах. Муниципалитеты публикуют эти данные на официальных сайтах, в социальных сетях.
"Обращаю ваше внимание, что это надо брать на вооружение, предоставлять более оперативную информацию. Человек может выбрать конкретные товары в конкретных магазинах и приобрести их по оптимальной цене", — обратился Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов.
Покупки по низкой стоимости можно совершать по карте жителя Самарской области. В магазинах, которые участвуют в социальных программах, при оплате такой картой предоставляют скидки на целую группу товаров. Это, в частности, распространяется на продукцию, произведенную в регионе.
Купить товары без посредников, напрямую от производителей по приемлемым ценам можно и на ярмарках, которые организованы по поручению губернатора. Обеспечивать жесткий контроль за порядком в местах торговли — обязанность муниципальных властей.
"Есть ярмарки, официально отведенные места для торговли, есть ваша обязанность соблюдать там приоритизацию и предоставлять места, в первую очередь, для самарских сельхозпроизводителей. Контроль должен быть. Мы создаем ярмарки, чтобы люди могли приобрести товары без посредников, напрямую от производителей по оптимальным ценам — это задача принципиальной важности. Соблюдайте правила, которые сами установили, контролируйте и не допускайте нарушений. Неотрегулированные вопросы, недостаточный контроль "на земле", в конкретном районе, городе, приводит к конфликтным ситуациям, которые нужно исключать", — отметил Дмитрий Азаров.
Отдельно обсудили организацию ярмарок от партнеров Самарской области из других регионов и даже республик. Так, заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина сообщила, что с 9 по 12 июня в Самаре и Тольятти будет проведена ярмарка товаров из Узбекистана. Таких договоренностей удалось добиться в рамках бизнес-миссии Самарской области в Республику.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.