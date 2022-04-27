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Экология Общество

Новые знания и полезный практикум дал ЭкоСтройРесурс тольяттинским школьникам

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологи регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами посетили с образовательной программой второй по величине город Самарской области — Тольятти. Сразу в трех учебных заведениях прошли экологические уроки, был организован раздельный сбор отходов в передвижном пункте ЭкоСтройРесурс. А в одной из школ установили новый накопитель для пластиковых крышечек.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

С 2019 года ЭкоСтройРесурс ведет больше 10 направлений эколого-просветительской деятельности. Один из проектов называется "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной!". Он был запущен в сентябре 2020 года. Сегодня в проекте участвуют 177000 школьников и студентов. Уже проведено 300 экологических уроков, лекций и мастер-классов. Установлено и обслуживается на территории образовательных учреждений 179 накопителей для раздельного сбора отходов (ПЭТ-сетки и "Добрые крышечки"). За это время на переработку направлено 11 500 кг полимерных отходов.

"Главная цель, которую мы ставим перед собой, — повысить уровень экологической культуры детей. На экоуроках наши специалисты дают знания, которые дети потом применяют в жизни. Мы рассказываем о маркировках пластика, какие из них подлежат переработке, как правильно сортировать отходы и подготавливать их к утилизации. А после занятия устанавливаем в образовательных учреждениях накопители для пластика, чтобы сортировка входила у ребят в привычку", — рассказала руководитель экологического управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Екатерина Луценко.

География проекта постоянно расширяется, с каждым разом он охватывает все больше образовательных учреждений. В этот раз экологов ждали сразу в трех школах города Тольятти. Экоуроки предстояло провести в 9-х, 7-х, 5-х классах и в начальной школе.

В тольяттинской школе № 94 после экоурока сотрудники регоператора установили накопитель "Добрые крышечки". Ребята готовились к событию несколько недель. За это время они собрали с десяток пакетов с пластиковыми отходами и сразу же высыпали их в контейнер. А стену над накопителем украсили информационным плакатом.

После занятия школьники вместе с учителями вышли к центральному входу учебного учреждения, чтобы сдать макулатуру, пластик и стекло в Экомобиль — передвижной пункт регоператора по приему вторсырья.

В этот день сотрудники ЭкоСтройРесурса также провели занятия в тольяттинских школах № 46 и № 43. 130 юных жителей Тольятти узнали о раздельном сборе отходов и вместе с педагогами сдали в Экомобиль больше 300 килограммов вторсырья.

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