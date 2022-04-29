Сотрудница банка в Тольятти предотвратила хищение 1,9 млн руб. у пенсионера

На номер 67-летнего тольяттинца в течение дня несколько раз звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о том, что злоумышленники хотят совершить мошеннические действия, оформив на мужчину кредит, в связи с чем последнему необходимо перевести деньги на резервный счет.
Мужчина сразу же пришел в ближайший банк и попытался перевести со своего счета 1,9 млн руб. на указанный по телефону "резервный" расчетный счет.
Сотрудница банка убедила мужчину не совершать никаких финансовых операций и немедленно сообщить о подозрительной сделке в полицию.
Благодаря бдительности работника банка, попытка мошеннических действий была пресечена.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу