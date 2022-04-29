Сотрудница банка в Тольятти предотвратила хищение 1,9 млн руб. у пенсионера

На номер 67-летнего тольяттинца в течение дня несколько раз звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о том, что злоумышленники хотят совершить мошеннические действия, оформив на мужчину кредит, в связи с чем последнему необходимо перевести деньги на резервный счет.

Мужчина сразу же пришел в ближайший банк и попытался перевести со своего счета 1,9 млн руб. на указанный по телефону "резервный" расчетный счет.

Сотрудница банка убедила мужчину не совершать никаких финансовых операций и немедленно сообщить о подозрительной сделке в полицию.

Благодаря бдительности работника банка, попытка мошеннических действий была пресечена.