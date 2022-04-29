Аллея хорошего настроения стала космической

Специалисты "РКС-Самара" установили 14 арт-фигур, посвященных космической тематике.
28 апреля состоялось официальное открытие "Аллеи хорошего настроения — 2022". В этом году все арт-объекты на улице Подшипниковой между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской посвящены космической теме. Создатели арт-объектов — сотрудники ресурсоснабжающего предприятия "РКС-Самара". Они в течение нескольких месяцев, во внерабочее время, придумывали, проектировали, творили. В результате получилась целая аллея космических фигур!
Здесь есть Солнечные системы, несколько самых разных космических кораблей: роскошный аутентичный "Прогресс", планетоход, который будто крадется по поверхности Луны, милая летающая тарелка и веселая ракета с Бобром на борту. В одних фигурах авторы выразили восхищение уже состоявшимися космическими победами: полетом первого в мире беспилотника "Буран", запуском первого искусственного спутника в 1957 году, исторической стыковкой советского "Союз-19" и американского "Аполлон" в 1975 году. Создатели других фигур поразмышляли о роли космоса в нашей жизни и будущих достижениях.
На открытии присутствовали сами умельцы, их коллеги, а также представители администраций внутригородских районов Самары. Гостям показали не только "Аллею хорошего настроения", но и познакомили с работой центральной диспетчерской службы, показали обновленное защитное сооружение цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1, которое в 2020 году стало лучшим в конкурсе защитных сооружений гражданской обороны в Самаре.
Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков сказал: "В этом году получились замечательные фигуры. Но это не главный результат. Главное — то особое состояние, которое рождается во время творчества, во время создания чего-то нового. Мы надеемся, что это воодушевление передастся и жителям, которые будут взаимодействовать с нашими арт-объектами".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается