Аллея хорошего настроения стала космической

Специалисты "РКС-Самара" установили 14 арт-фигур, посвященных космической тематике.

28 апреля состоялось официальное открытие "Аллеи хорошего настроения — 2022". В этом году все арт-объекты на улице Подшипниковой между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской посвящены космической теме. Создатели арт-объектов — сотрудники ресурсоснабжающего предприятия "РКС-Самара". Они в течение нескольких месяцев, во внерабочее время, придумывали, проектировали, творили. В результате получилась целая аллея космических фигур!

Здесь есть Солнечные системы, несколько самых разных космических кораблей: роскошный аутентичный "Прогресс", планетоход, который будто крадется по поверхности Луны, милая летающая тарелка и веселая ракета с Бобром на борту. В одних фигурах авторы выразили восхищение уже состоявшимися космическими победами: полетом первого в мире беспилотника "Буран", запуском первого искусственного спутника в 1957 году, исторической стыковкой советского "Союз-19" и американского "Аполлон" в 1975 году. Создатели других фигур поразмышляли о роли космоса в нашей жизни и будущих достижениях.

На открытии присутствовали сами умельцы, их коллеги, а также представители администраций внутригородских районов Самары. Гостям показали не только "Аллею хорошего настроения", но и познакомили с работой центральной диспетчерской службы, показали обновленное защитное сооружение цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1, которое в 2020 году стало лучшим в конкурсе защитных сооружений гражданской обороны в Самаре.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков сказал: "В этом году получились замечательные фигуры. Но это не главный результат. Главное — то особое состояние, которое рождается во время творчества, во время создания чего-то нового. Мы надеемся, что это воодушевление передастся и жителям, которые будут взаимодействовать с нашими арт-объектами".