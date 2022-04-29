Самарская прокуратура посчитала, что "Древо.Центр" ущемляло дольщиков

Прокуратура Самары при проверке обнаружила, что ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" нарушил закон о защите прав дольщиков при строительстве ЖК "Панова Парк".
В договорах были условия, ущемляющие права потребителей.
В отношении руководителя фирмы и юрлица возбудили административное дело. Также Роспотребнадзор вынес предупреждение ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр".
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍