Самарская прокуратура посчитала, что "Древо.Центр" ущемляло дольщиков

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Прокуратура Самары при проверке обнаружила, что ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" нарушил закон о защите прав дольщиков при строительстве ЖК "Панова Парк".