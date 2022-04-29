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Строительство Строительство и недвижимость

Самарская прокуратура посчитала, что "Древо.Центр" ущемляло дольщиков

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары при проверке обнаружила, что ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" нарушил закон о защите прав дольщиков при строительстве ЖК "Панова Парк".

В договорах были условия, ущемляющие права потребителей.

В отношении руководителя фирмы и юрлица возбудили административное дело. Также Роспотребнадзор вынес предупреждение ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр".

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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