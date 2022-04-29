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Власть и политика

Координатор "Голоса" в Самаре Людмила Кузьмина исключена из реестра СМИ-иноагентов

МОСКВА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Людмилу Кузьмину и Аркадия Любарева, связанных с движением "Голос" (признан иноагентом).

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", — заявили в ведомстве.

Как сообщает официальный сайт министерства, список СМИ-иноагентов был сокращен впервые.

Людмила Кузьмина — самарская правозащитница, региональный координатор "Голоса". Аркадий Любарев — эксперт по выборам, член совета движения "Голос" (признан иноагентом).

Всего в реестре СМИ-иногентов остались 150 человек.

Напомним, в декабре 2021 года Самарский райсуд Самары приостановил статус "иностранного агента" правозащитницы Людмилы Кузьминой. Он удовлетворил ее ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановления распоряжения Минюста. 

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