Координатор "Голоса" в Самаре Людмила Кузьмина исключена из реестра СМИ-иноагентов

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Людмилу Кузьмину и Аркадия Любарева, связанных с движением "Голос" (признан иноагентом).

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", — заявили в ведомстве.

Как сообщает официальный сайт министерства, список СМИ-иноагентов был сокращен впервые.

Людмила Кузьмина — самарская правозащитница, региональный координатор "Голоса". Аркадий Любарев — эксперт по выборам, член совета движения "Голос" (признан иноагентом).

Всего в реестре СМИ-иногентов остались 150 человек.

Напомним, в декабре 2021 года Самарский райсуд Самары приостановил статус "иностранного агента" правозащитницы Людмилы Кузьминой. Он удовлетворил ее ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановления распоряжения Минюста.