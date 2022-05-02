Из Самары отправили на Донбасс "Поезд помощи"

В воскресенье, 1 мая, с железнодорожного вокзала Самары отправился "Поезд помощи".
В формировании состава с гуманитарным грузом для Донбасса принимают участие 63 региона России. С идеей отправки поезда в поддержку пострадавшим республикам выступил Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Инициативу активно поддержали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, правительство региона и неравнодушные самарцы. В сборе полезного груза принимали участие волонтеры, общественные организации, представители бизнеса.
Состав будет сформирован из 63 брендированных вагонов от каждого региона — участника акции в Москве, а затем отправится в Ростовскую область. Самара отправляет почти 70 тонн керамогранитной плитки, необходимой для восстановления городов Донбасса.
"Мы отправляем не только этот гуманитарный груз, это стройматериалы, которые послужат восстановлению разрушенных военными действиями городов, поселков, мы, конечно, отправляем наши добрые мысли, наши молитвы, нашу любовь тем людям, которые пострадали от рук украинских нацистов. Люди, которые восемь лет уже не знают, что такое мирная жизнь, они получат от нас поддержку", — сказал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов на митинге, посвященном этому событию. Самарская область оказывает системную помощь Донецкой и Луганской Республикам.
"Регион принял вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои дома. 1747 жителям Донбасса, в том числе 430 детям область предоставила условия для проживания. Они обеспечены питанием, медпомощью и всем необходимым. 32 человека лечатся в стационарах. Дети учатся, соцработники помогают людям оформить документы", — продолжил председатель правительства Самарской области.
"Восемь лет того кромешного ужаса, который испытывали россияне, русские люди на Донбассе, они закончились, и в формировании мирной жизни, комфортной жизни, и самое главное жизни, нацеленной на светлое будущее, принимают участие и наш регион Самара", — подчеркнул зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.
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