Безработного тольяттинца задержали с наркотиками

В Тольятти полицейские задержали 26-летнего безработного парня с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью на ул. Свердлова сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя такси на Datsun и заметили пассажира, который занервничал при виде патрульных. Госавтоинспекторы при досмотре нашли у него в рюкзаке пакет с 2 г N-метилэфедрона.

Задержанный рассказал, что приобрел наркотики через интернет.

Возбуждено уголовное дело.