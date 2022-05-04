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Оправдательный приговор экс-директору ДК Литвинова, где погиб ребенок, устоял в апелляции Экс-мэра Октябрьска Александра Николаева вновь осудили за мошенничество В Самаре огласили приговор экс-судье Анне Бондаренко В Верховный Cуд РФ поступили жалобы на приговор Татьяне Ерилкиной и другим фигурантам дела ВКБ Сызранец продавал в Казахстан арендованные машины

Суды Происшествия

Оправдательный приговор экс-директору ДК Литвинова, где погиб ребенок, устоял в апелляции

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 апреля в Самарском областном суде закончилось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор Кировского райсуда, вынесенный бывшему руководителю МАУ Самары "Дворец творчества" Валерию Синцову. Коллегия судей под председательством Ольги Прохоровой оставила судебный акт первой инстанции без изменений, а жалобу и представление - без удовлетворения.

Напомним, 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, за что директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ, то есть "халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека".

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка объекта находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

В конце прошлого года мужчина, обвиненный в гибели ребенка, был оправдан. Государственное обвинение и потерпевшая сторона не согласились с таким приговором и обжаловали его.

Гид потребителя

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