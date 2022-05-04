Оправдательный приговор экс-директору ДК Литвинова, где погиб ребенок, устоял в апелляции

29 апреля в Самарском областном суде закончилось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор Кировского райсуда, вынесенный бывшему руководителю МАУ Самары "Дворец творчества" Валерию Синцову. Коллегия судей под председательством Ольги Прохоровой оставила судебный акт первой инстанции без изменений, а жалобу и представление - без удовлетворения.
Напомним, 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, за что директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ, то есть "халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека".
По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка объекта находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.
В конце прошлого года мужчина, обвиненный в гибели ребенка, был оправдан. Государственное обвинение и потерпевшая сторона не согласились с таким приговором и обжаловали его.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.