Радио Дача проводит конкурс детских рисунков

Лучшие работы будут участвовать в выставке в парке имени Юрия Гагарина, а авторы получат подарки от партнеров конкурса.
2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. На территории нашей страны проживает более 190 народов со своей неповторимой культурой и традициями. Прежде всего это язык и фольклор: обряды, песни, сказки и легенды. Сегодня очень важно не просто сохранить уникальность каждого народа, но и поддерживать интерес к его истории и воспитывать любовь к нашей Родине.
В 2022 году темой выставки детских рисунков стали "Сказки народов России".
До 13 мая 2022 года необходимо разместить работы в альбоме проекта во ВКонтакте. На рисунках можно изображать сюжеты или главных героев из сказок, мифов, басен народов нашей страны.
Обязательна подпись: ФИ ребенка, возраст; название сказки, ее национальная принадлежность, название сцены или имя героя. Формат работы: А4 или А3 (для финала понадобится электронная скан-копия высокого разрешения).
Исполнение: без ограничений (акварель, гуашь, акрил, пастель, фломастеры или гелевые ручки, возможны смешанные техники). Также нужно сделать репост фотографии конкурсной работы к себе на страницу.
13-16 мая конкурсная комиссия выберет 20 лучших работ для выставки в парке имени Гагарина. Один участник может размещать несколько рисунков, но только одна работа от одного участника может выйти в финал.
28 мая 2022, накануне Дня защиты детей, состоится торжественное награждение победителей и открытие выставки в парке имени Юрия Гагарина на главной сцене. Также всех гостей площадки будет ждать праздничная программа, выступление артистов и конкурсы и подарки.
Правила конкурса: vk.com/doc-50960028_631105025.
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Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.