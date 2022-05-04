Радио Дача проводит конкурс детских рисунков

Лучшие работы будут участвовать в выставке в парке имени Юрия Гагарина, а авторы получат подарки от партнеров конкурса.

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. На территории нашей страны проживает более 190 народов со своей неповторимой культурой и традициями. Прежде всего это язык и фольклор: обряды, песни, сказки и легенды. Сегодня очень важно не просто сохранить уникальность каждого народа, но и поддерживать интерес к его истории и воспитывать любовь к нашей Родине.

В 2022 году темой выставки детских рисунков стали "Сказки народов России".

До 13 мая 2022 года необходимо разместить работы в альбоме проекта во ВКонтакте. На рисунках можно изображать сюжеты или главных героев из сказок, мифов, басен народов нашей страны.

Обязательна подпись: ФИ ребенка, возраст; название сказки, ее национальная принадлежность, название сцены или имя героя. Формат работы: А4 или А3 (для финала понадобится электронная скан-копия высокого разрешения).

Исполнение: без ограничений (акварель, гуашь, акрил, пастель, фломастеры или гелевые ручки, возможны смешанные техники). Также нужно сделать репост фотографии конкурсной работы к себе на страницу.

13-16 мая конкурсная комиссия выберет 20 лучших работ для выставки в парке имени Гагарина. Один участник может размещать несколько рисунков, но только одна работа от одного участника может выйти в финал.

28 мая 2022, накануне Дня защиты детей, состоится торжественное награждение победителей и открытие выставки в парке имени Юрия Гагарина на главной сцене. Также всех гостей площадки будет ждать праздничная программа, выступление артистов и конкурсы и подарки.

Правила конкурса: vk.com/doc-50960028_631105025.

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