Поддержали более 1000 семей: БФ ЕВИТА подвел итоги работы в 2021 году

Благотворительный фонд "ЕВИТА" в 2021 г. оказал адресную помощь более 350 детям и взрослым, находящимся под опекой фонда, а также оказывал гуманитарную помощь более 1000 человек — малоимущих жителей Самарской области. Общая сумма средств, на которую фонд ЕВИТА оказал помощь в 2021 г. составила 27,4 млн рублей. Таковы итоги работы фонда за минувший год.
"Главными достижениями ушедшего года я считаю два события. Закрепление права паллиативных детей на лечебное питание, благодаря внесенным в законодательство Самарской области изменениям и выделение 9 млн. рублей на 2021 год и 18 млн. рублей на 2022.И открытие первого детского паллиативного отделения на базе СОКБ им. В. Д. Середавина", — отмечает исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест.
Также в 2021 г. активно развивалась наша программа "Вместе легче", программа помощи государственным и социальным учреждениям, оказывающим помощь детям-инвалидам, в том числе признанным нуждающимися в паллиативном статусе. Всего в рамках реализации программы в 2021 г. была оказана помощь на 7,9 млн рублей.
В рамках этой программы в 2021 г. было заключено 12 договоров об оказании помощи лечебным учреждениям области, благотворительным фондам и социальным учреждениям для детей-сирот. В том числе оборудовано детское паллиативное отделение в СОКБ им. Середавина, Тольяттинской детской городской клинической больнице куплен и передан видеоэндоскоп для проведения эндоскопических операций маленьким пациентам.
Кроме того, в 2021 г. завершился большой просветительский проект "Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь" и начался второй проект "Юрик с кнопочкой: развивающий уход". Оба проекта стали возможны при поддержке минэкономразвития Самарской области.
Также в прошлом году фонд реализовал проект "ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка" — логическое продолжение проекта "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью". Проект реализован с использованием гранта банка Тинькофф на сумму 1 млн рублей.
БФ ЕВИТА реализовал проект "Мамин вкус жизни", направленный на поддержку и общее оздоровление мам детей-инвалидов. Проект реализовывался с использованием средств гранта Фонда президентских грантов. Сумма гранта 1,08 млн рублей.
"БФ ЕВИТА говорит СПАСИБО каждому, кто нашел силы, время и средства, чтобы поддержать наших подопечных — тяжелобольных детей. Без вас мы мало что можем. А вместе можем ВСЕ!", - отмечают в фонде.
Подробный отчет о работе фонда в 2021 г. выложен на его сайте.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.