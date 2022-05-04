Поддержали более 1000 семей: БФ ЕВИТА подвел итоги работы в 2021 году

Благотворительный фонд "ЕВИТА" в 2021 г. оказал адресную помощь более 350 детям и взрослым, находящимся под опекой фонда, а также оказывал гуманитарную помощь более 1000 человек — малоимущих жителей Самарской области. Общая сумма средств, на которую фонд ЕВИТА оказал помощь в 2021 г. составила 27,4 млн рублей. Таковы итоги работы фонда за минувший год.

"Главными достижениями ушедшего года я считаю два события. Закрепление права паллиативных детей на лечебное питание, благодаря внесенным в законодательство Самарской области изменениям и выделение 9 млн. рублей на 2021 год и 18 млн. рублей на 2022.И открытие первого детского паллиативного отделения на базе СОКБ им. В. Д. Середавина", — отмечает исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест.

Также в 2021 г. активно развивалась наша программа "Вместе легче", программа помощи государственным и социальным учреждениям, оказывающим помощь детям-инвалидам, в том числе признанным нуждающимися в паллиативном статусе. Всего в рамках реализации программы в 2021 г. была оказана помощь на 7,9 млн рублей.

В рамках этой программы в 2021 г. было заключено 12 договоров об оказании помощи лечебным учреждениям области, благотворительным фондам и социальным учреждениям для детей-сирот. В том числе оборудовано детское паллиативное отделение в СОКБ им. Середавина, Тольяттинской детской городской клинической больнице куплен и передан видеоэндоскоп для проведения эндоскопических операций маленьким пациентам.

Кроме того, в 2021 г. завершился большой просветительский проект "Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь" и начался второй проект "Юрик с кнопочкой: развивающий уход". Оба проекта стали возможны при поддержке минэкономразвития Самарской области.

Также в прошлом году фонд реализовал проект "ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка" — логическое продолжение проекта "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью". Проект реализован с использованием гранта банка Тинькофф на сумму 1 млн рублей.

БФ ЕВИТА реализовал проект "Мамин вкус жизни", направленный на поддержку и общее оздоровление мам детей-инвалидов. Проект реализовывался с использованием средств гранта Фонда президентских грантов. Сумма гранта 1,08 млн рублей.

"БФ ЕВИТА говорит СПАСИБО каждому, кто нашел силы, время и средства, чтобы поддержать наших подопечных — тяжелобольных детей. Без вас мы мало что можем. А вместе можем ВСЕ!", - отмечают в фонде.

Подробный отчет о работе фонда в 2021 г. выложен на его сайте.