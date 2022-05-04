Стажер из МВД и экс-участковый остались за решеткой по делу о вымогательстве у наркомана

Теперь уже бывшие сотрудники полиции Кирилл Сохраннов и Александр Мурин попытались обжаловать приговор за коррупцию. Апелляционные жалобы выслушал суд Самарской области 4 мая.
Напомним, трагичным для стажера Мурина и участкового Сохраннова стал декабрь 2020 года. По одной из версий, незадолго до задержания правоохранителей, на их жизненном пути встретился гражданин Чараев. У Чараева была некая коробочка — сам он пояснял, что коробочка осталась у него после смерти любимой девушки, хранил как память. В коробочке обнаружились наркотики. По версии следствия, полицейские предложили сделку: забыть про содержимое за плату.
По версии следствия, 24 декабря 2020 г. сотрудники полиции прибыли на служебном автомобиле к гаражно-строительному кооперативу на ул. Ново-Садовой в Самаре для получения взятки 300 тыс. рублей. Но их задержали сотрудники ФСБ.
В отношении полицейских возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки. Работать в МВД они перестали. Мурина приговорили к восьми годам лишения свободы. Сохраннов получил около семи лет. Впрочем, сами полицейские с таким вердиктом не согласны.
Адвокат Сохраннова попросил в апелляционной жалобе изменить квалификацию деяний участкового на "Мошенничество". Юрист настаивал, что суду не представили доказательства того, что у Чараева были наркотики. Кроме того, запрещенные вещества обнаружили в итоге в подвале, а не у сотрудников полиции — не исключено, что наркотики припрятал кто-то из жителей. Адвокаты настаивали и на том, что участковый и стажер не имели полномочий возбудить на Чараева уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. А Мурин, якобы вообще только закончил Нижегородскую академию МВД и явился на стажировку, как уже "попал в переплет". Да и на очной ставке Чараев заявил, что стажер МВД ему ничем не угрожал и ничего плохого не делал.
Кроме прочего, сами полицейские заявили, что к ним плохо относились в ФСБ и даже не предоставили вовремя адвоката, а еще заставили написать явку с повинной. Облсуд никаких подтверждений этому не нашел. Приговор теперь уже бывшим правоохранителям оставили в силе.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.