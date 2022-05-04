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Суды Происшествия

Стажер из МВД и экс-участковый остались за решеткой по делу о вымогательстве у наркомана

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь уже бывшие сотрудники полиции Кирилл Сохраннов и Александр Мурин попытались обжаловать приговор за коррупцию. Апелляционные жалобы выслушал суд Самарской области 4 мая.

Напомним, трагичным для стажера Мурина и участкового Сохраннова стал декабрь 2020 года. По одной из версий, незадолго до задержания правоохранителей, на их жизненном пути встретился гражданин Чараев. У Чараева была некая коробочка — сам он пояснял, что коробочка осталась у него после смерти любимой девушки, хранил как память. В коробочке обнаружились наркотики. По версии следствия, полицейские предложили сделку: забыть про содержимое за плату.

По версии следствия, 24 декабря 2020 г. сотрудники полиции прибыли на служебном автомобиле к гаражно-строительному кооперативу на ул. Ново-Садовой в Самаре для получения взятки 300 тыс. рублей. Но их задержали сотрудники ФСБ.

В отношении полицейских возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки. Работать в МВД они перестали. Мурина приговорили к восьми годам лишения свободы. Сохраннов получил около семи лет. Впрочем, сами полицейские с таким вердиктом не согласны.

Адвокат Сохраннова попросил в апелляционной жалобе изменить квалификацию деяний участкового на "Мошенничество". Юрист настаивал, что суду не представили доказательства того, что у Чараева были наркотики. Кроме того, запрещенные вещества обнаружили в итоге в подвале, а не у сотрудников полиции — не исключено, что наркотики припрятал кто-то из жителей. Адвокаты настаивали и на том, что участковый и стажер не имели полномочий возбудить на Чараева уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. А Мурин, якобы вообще только закончил Нижегородскую академию МВД и явился на стажировку, как уже "попал в переплет". Да и на очной ставке Чараев заявил, что стажер МВД ему ничем не угрожал и ничего плохого не делал.

Кроме прочего, сами полицейские заявили, что к ним плохо относились в ФСБ и даже не предоставили вовремя адвоката, а еще заставили написать явку с повинной. Облсуд никаких подтверждений этому не нашел. Приговор теперь уже бывшим правоохранителям оставили в силе.

Гид потребителя

Последние комментарии

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