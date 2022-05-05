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Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты гордумы подвели итоги года и утвердили генплан Самары

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель городской думы областного центра Алексей Дегтев представил отчет о совместной работе депутатов на очередном заседании, которое состоялось на прошлой неделе. В тот же день был утвержден новый генеральный план Самары.

Фото: Юлия Рубцова

Спикер рассказал, что одним из основных направлений была работа над бюджетом 2021 года: депутаты корректировали документ 14 раз. Важной частью работы было формирование документа на 2022 год, которое происходило на основе муниципальных и ведомственных целевых программ, а также реализуемых в городе национальных проектов. Спикер гордумы отметил, что основная работа с документом впереди: корректировки, контроль за исполнением, учет новых направлений расходования бюджетных средств, в том числе на объекты, включенные в лист ожидания.

В 2021 году, несмотря на сложные экономические условия, решение социальных вопросов оставалось приоритетным как для администрации города, так и для депутатов, подчеркнул председатель думы.

Например, в связи с ростом цен на продукты питания депутаты вышли с инициативой увеличить стоимость горячего питания, финансируемую из средств городского бюджета, для льготных категорий детей. По поручению профильных комитетов думы в бюджете были заложены средства на ремонт центра внешкольной работы "Поиск", где располагался детский театр танца "Самарка". На контроле депутатов находились и другие социально значимые вопросы: восстановление исторических зданий, ремонт и содержание спортплощадок, ликвидация несанкционированных свалок, очистка и восстановление городских водоемов, устройство сетей уличного освещения, восстановление тротуаров. Особое внимание уделялось борьбе с несанкционированной торговлей. Отдельное направление работы - прием граждан и отработка поступивших заявлений.

"Мы старались делать все возможное и где-то сверхвозможное. Мы сохранили все программы, социальную направленность бюджета, продолжаем строить дошкольные учреждения, создавать ясельные группы, обустраиваем общественные пространства, дворы, сохраняем количество жилого фонда для детей-сирот, осуществляем переселение из ветхого и аварийного жилья, - подчеркнул он. - Это удалось сделать при поддержке депутатов Самарской губернской думы, администрации города и при личном участии губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. На 2022 год сделан большой задел".

На заседании депутаты городской думы также внесли изменения в генеральный план Самары. Корректировки касаются продления срока действия документа до 2037 года и его приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства. Как отметила глава города Елена Лапушкина, действующий генплан был разработан в 2008 году, многие его положения утратили свою силу. Она назвала решение депутатов историческим и отметила, что его ждали два года.

Более подробный материал с заседания думы читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 6 мая.

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