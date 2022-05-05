Незаконный оборот черной икры обернулся приговором для жительницы Самарской области

Сызранский районный суд вынес приговор 37-летней Марии Иерусалимовой, которую признали виновной в незаконном приобретении, хранении и продаже икры особо ценных пород рыб, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Деятельность женщины пресекли в конце 2019 года. У нее дома, в автомобиле и принадлежащей женщине торговой точке изъяли более 8 кг черной икры осетра, калуги и белуги.

В апреле 2021 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ.

Сызранский районный суд назначил Иерусалимовой год лишения свободы условно.