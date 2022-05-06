Фигурирующая в делах о взятках в ФСБ нефтебаза "ТНП" перестала работать

Нефтебаза МО "ТНП", которая находится в Богатовском районе Самарской области, прекратила работу. Информацию подтвердили сразу несколько источников, в том числе в администрации района. Также известно, что на нефтебазе некоторое время назад прошли оперативные мероприятия, связанные с возбужденным уголовным делом. Силовиков интересовали техника и документы.

Напомним, знаменитая нефтебаза фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ. В апреле 2018 г. по подозрению во взяточничестве задержали замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области Сергея Гудованого и начальника отдела "М" Павла Чермашенцева. Позднее задержали еще и сотрудника центрального аппарата ведомства Александра Переточкина. В уголовном деле фигурировали и предполагаемые посредники в передаче денег - Сергей Булатов и Алексей Пашкевич.

При обысках у Гудованого изъяли около 84 млн рублей. По версии следствия, он и Чермашенцев "крышевали" нефтяные предприятия в Самарской области, в том числе МО "ТНП".

Фигуранты уголовного дела получили большие сроки, в частности, полковник Гудованый - 20 лет колонии строгого режима. Интересно, что Гудованый на одном из заседаний суда заявлял, будто бы его задержали "свои" из-за имевшегося у него компромата на кого-то из коллег. Подтверждения такой версии в публичной плоскости не было.

Также примечательно, что одним из свидетелей обвинения проходил директор нефтебазы "ТНП" Василий Ермаков. Он в суде признавался, что был знаком и даже рос в одном селе с сотрудником ФСБ У., на которого, по словам Гудованого, у него (Гудованого) был компромат.

Когда фигурантов громкого уголовного дела посадили, жители Богатовского района жаловались, что нефтебаза "ТНП" продолжила работать.

"А сейчас эта "ТНП" в прямом смысле травит жителей с. Богатое нефтяными выбросами со своего частного керосинового заводика, расположенного прямо в селе. И все боятся даже спросить, почему у них в планах нет определения санитарно-защитной зоны. Нефть она такая нефть, она только для окружающих жителей воняет г…, а для хозяев и проверяющих и контролирующих всех мастей - деньгами", - писал в телеграм-чате "Самарский городовой" один из пользователей 8 сентября 2021 года.

В группе "ВКонтакте" под названием "Богатое" даже появлялись записи, будто бы "село окутано ядовитым смрадом".

11 февраля 2022 г. сотрудники ФСБ задержали в торговом центре "Вива Лэнд" в Самаре сына замминистра МВД РФ Дениса Зубова, президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и экс-директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова. Их обвинили в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ за крышевание все той же нефтебазы. На этот раз уже сотрудник ФСБ участвовал в оперативном эксперименте, а Ермаков стал обвиняемым.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс в торговом центре, встреча проходила за столиком в "закрытой зоне" кафе "Винтаж" - за лифтом. Перед встречей здесь установили скрытую камеру. Уголовное дело передали на расследование в Москву. А в Богатовском районе провели оперативные мероприятия.

"ТНП" выигрывало конкурс на разработку Дашковского нефтяного участка, но подпало под санкции прокуратуры. Кстати, еще одним активом "ТНП" числилось Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе.