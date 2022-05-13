Суд может пересмотреть приговор экс-депутату Денису Штейну

Суд Самарской области должен 16 мая рассмотреть жалобу прокуратуры на приговор теперь уже бывшему депутату Денису Штейну. Ранее суд Октябрьского района Самары приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Напомним, уголовное дело в отношении Штейна возбудили 11 декабря 2020 года. На тот момент он был членом совета депутатов Советского района Самары. При задержании у депутата изъяли свертки с мефедроном, весы для фасовки и большой кулек с наркотиками. Всего, по данным экспертизы, у него обнаружили 311 г вещества.

Сам Денис Штейн сначала заявлял, что не виноват и даже боролся с наркосбытчиками в своем районе, но его решили подставить. Позже, в суде, линия защиты изменилась. Например, друзья депутата утверждали, что он не мог быть связан с наркотиками, а мефедрон, возможно, принадлежал его девушке. Которую якобы Денис Штейн сначала героически выгораживал. Впрочем, девушка Штейна (ставшая "бывшей"), Екатерина, свою причастность к обороту наркотиков отрицала.

Кроме прочего, в суде дал показания один из друзей Штейна, Никита. Он сообщил, что сам употреблял наркотики в вечер задержания Штейна - друзья вместе отдыхали в компании на квартире у Екатерины. Никита сказал, что не помнит, откуда взялись наркотики - он просто зашел с балкона, увидел белый порошок и решил употребить.

Представитель прокуратуры требовал приговорить Штейна к 11 годам лишения свободы. Но суд определил срок почти в два раза меньший. Сейчас проверить правильность решения суда первой инстанции должны вышестоящие служители Фемиды.