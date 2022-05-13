Суд может пересмотреть приговор экс-депутату Денису Штейну

Суд Самарской области должен 16 мая рассмотреть жалобу прокуратуры на приговор теперь уже бывшему депутату Денису Штейну. Ранее суд Октябрьского района Самары приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
Напомним, уголовное дело в отношении Штейна возбудили 11 декабря 2020 года. На тот момент он был членом совета депутатов Советского района Самары. При задержании у депутата изъяли свертки с мефедроном, весы для фасовки и большой кулек с наркотиками. Всего, по данным экспертизы, у него обнаружили 311 г вещества.
Сам Денис Штейн сначала заявлял, что не виноват и даже боролся с наркосбытчиками в своем районе, но его решили подставить. Позже, в суде, линия защиты изменилась. Например, друзья депутата утверждали, что он не мог быть связан с наркотиками, а мефедрон, возможно, принадлежал его девушке. Которую якобы Денис Штейн сначала героически выгораживал. Впрочем, девушка Штейна (ставшая "бывшей"), Екатерина, свою причастность к обороту наркотиков отрицала.
Кроме прочего, в суде дал показания один из друзей Штейна, Никита. Он сообщил, что сам употреблял наркотики в вечер задержания Штейна - друзья вместе отдыхали в компании на квартире у Екатерины. Никита сказал, что не помнит, откуда взялись наркотики - он просто зашел с балкона, увидел белый порошок и решил употребить.
Представитель прокуратуры требовал приговорить Штейна к 11 годам лишения свободы. Но суд определил срок почти в два раза меньший. Сейчас проверить правильность решения суда первой инстанции должны вышестоящие служители Фемиды.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.